أبو الشوارب: تطوير القطاع الرياضي

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

أثنى عبدالرحمن أبوالشوارب، رئيس مجلس شركة كرة القدم بنادي النصر، على قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، بشأن تنظيم المؤسسات والفعاليات الرياضية في إمارة دبي، وقال: القرار يهدف إلى تنظيم العمل بالأندية والمؤسسات الرياضية ويهدف إلى تطوير القطاع الرياضي بشكل عام، ويتضمن أحكاماً بناءة ترسم مستقبل الرياضة.

وأكد أن القرار شامل وجاء لينظم القطاع الرياضي بمختلف أشكاله ومجالاته والتطورات التي يشهدها من حين لآخر بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الذي بدا استخدامه يتزايد في الرياضة، وأضاف: ضبط القرار صلاحيات مجلس دبي الرياضي واختصاصاته بدءاً من الإشراف والرقابة المالية والإدارية على الأندية الرياضية وتنظيم أعمالها، وإصدار التصاريح للمؤسسات الرياضية والفعاليات الرياضية، أمر مهم لتنظيم العمل بالمؤسسات والهياكل الرياضية وتحقيق أهدافها وتطبيق مبادئ الحوكمة.