علي البدواوي: خارطة طريق واضحة المعالم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا، أن قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، يساهم في تنظيم العملية الرياضية، وينعكس إيجاباً على تطوير الأداء على مستوى الأندية في دبي بما يكفل المحافظة على المكانة العالمية لدبي في تنظيم مختلف الفعاليات والأحداث الرياضية.

وأضاف: إن القرار يرسم خارطة طريق واضحة المعالم أمام مختلف الأندية الرياضية، من أجل العمل وفق أعلى المعايير، سواء على المستوى المالي أو الإداري أو التنظيمي، حيث يقضي القرار بالتزام جميع الأندية باتباع اللوائح والأنظمة الصادرة تحت مظلة مجلس دبي الرياضي ومن ضمنها نادي حتا الذي يحرص دائماً على العمل بما يتوافق مع رؤية دبي في الجانب الرياضي عموماً وتوجيهات مجلس دبي الرياضي على وجه الخصوص. واختتم البدواوي قائلاً إن القرار سيساهم في تعزيز دور المؤسسات والأندية.