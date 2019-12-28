نجوم عالميون يستعرضون تجاربهـم في 4 جلسات

المصدر: دبي - عدنان الغــربي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي يناقش مؤتمر دبي الرياضي الدولي الرابع عشر عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي «مسرعات مستقبل كرة القدم» في 4 جلسات اليوم، بقاعة الجوهرة في منتجع مدينة الجميرا، وبمشاركة عدد من أبرز نجوم الساحرة المستديرة في العالم.

وتنطلق أولى جلسات المؤتمر اليوم في تمام الساعة 9:30 تحت عنوان «عودة الكرة الإنجليزية إلى القمة»، ويتحدث فيها كل من الهولندي أدوين فان دير سار الحارس السابق العملاق لأندية أياكس ويوفنتوس ومانشستر يونايتد ومنتخب هولندا، والإيطالي فابيو كابيلو المدرب السابق لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى ومنتخب إنجلترا، والإسباني فيران سوريانو المدير التنفيذي لمجموعة سيتي الرياضية التي يملكها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتضم في ملكيتها نادي مانشستر سيتي وعدداَ من الأندية في قارات أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وسيغطي كل متحدث جانبا من جوانب العمل الاحترافي في كرة القدم وهي اللعب والتدريب وإدارة الأندية المحترفة وهي آراء مهمة كون كل من المتحدثين قد حقق نجاحات كبيرة تمثل مرجعاً مهماً للمتابعين، ومنذ إعلان تخصيص جلسة عن عودة الكرة الإنجليزية للقمة أضاف ليفربول إنجازا جديدا هو الأول له والثاني في تاريخ الكرة الإنجليزية وهو الفوز بكأس العالم للأندية ليؤكد الاختيار السليم لهذا المحور وأهمية الاطلاع على أسرار نجاح الكرة الإنجليزية.

الجلسة الثانية

وتنطلق الجلسة الثانية في الساعة 10:30 صباحا وتناقش «تمكين المرأة في كرة القدم» وتتحدث فيها الفرنسية ستيفاني فرابارت وهي حكمة دولية في كرة قدم منذ 2009، وأوّل حكمة فرنسيّة في بطولة دوري الدرجة الأولى الفرنسية للرجال، وتمّت حاليّاً ترقيتها لتنضمّ إلى مجموعة حكام الدوري الفرنسي للدرجة الأولى على أساس دائم لموسم 2019 – 2020، كما أصبحت أول امرأة تقود مباراة كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين في 14 أغسطس الماضي بعد أسابيع قليلة من إدارة المباراة النهائيّة لكأس العالم للسيدات من «فيفا» بين الولايات المتحدة الأمريكيّة وهولندا في ليون.

اللاعبات يتحدثن

كما تتحدث في الجلسة اللاعبات الدوليات: لوسي برونز لاعبة نادي ليون الفرنسي ومنتخب إنجلترا للسيّدات لكرة القدم، وقد ارتدت قميص المنتخب الانجليزي في كافة البطولات الكبرى منذ عام 2013، وفازت بالكثير من الألقاب مثل جائزتَي «أفضل لاعبة للعام من رابطة اللاعبين المحترفين»، كما نالت جائزة «أفضل لاعبة كرة قدم انجليزية للعام» في تصويت إذاعة «بي بي سي»، وأيضاً جائزة «أفضل لاعبة في أوروبا»، وسارة غاما قائدة فريق «يوفنتوس» ومنتخب إيطاليا لكرة القدم، والتي يقارنها الجميع بجورجيو كيلليني إذ يُعتبر الاثنان قلب مركز الدفاع في فريقهما، ويرتديان القميص رقم 3 في كلّ من فريق النادي والمنتخب، ولكونهما قائدين واقعييَن وهادئَين، وستكون إلى جانبها في الجلسة أماندين هنري لاعبة نادي ليون وقائدة منتخب فرنسا للسيّدات المتألقة في مركز الوسط الدفاعي، وهي قد ارتدت قميص المنتخب الفرنسي للشابات في عام 2009 وشاركت في العديد من البطولات الدولية مع منتخب الشباب والمنتخب الأول كما أصبحت قائدة المنتخب الفرنسي الأول منذ أكتوبر 2017، ويؤكد النقاد أنّ ما يجعل هنري استثنائيّة في موقعها كقائدة للمنتخب هو حماسها التنافسي وقوّتها البدنيّة. إذ يمكنها القيام بكلّ شيء، من التسجيل عن بعد، أو التمريرات حول الملعب، أو قطع الكرة في المواجهات الثنائية بين اللاعبات.

محور «الثالثة»

وتنطلق الجلسة الثالثة والرئيسية والتي خصصت للاعبين النجوم الشباب الساعة 12:00 وتحمل عنوان «كرة القدم وصناعة المستقبل» ويتحدث فيها جواو فيليكس نجم «أتلتيكو مدريد» والمنتخب البرتغالي الذي أصبح أغلى لاعب شاب في العالم حين انتقل من العاصمة البرتغالية إلى العاصمة الإسبانية في صفقة قياسية بلغت 126 مليون يورو، كما أصبح الآن من بين اللاعبين الأعلى أجراً في العالم، وروميلو لوكاكو نجم انتر ميلان والمنتخب البلجيكي الذي لفت الأنظار في موسم 2013-2014، عندما إلى فريق إيفرتون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وبعد مساعدته إيفرتون للوصول إلى تحقيق رقم قياسي من عدد النقاط، انضم إلى الفريق في صفقة قياسية بلغت قيمتها 28 مليون جنيه استرليني في عام 2014، وحصل في موسم 2016-2017 على لقب أفضل لاعب للعام من رابطة اللاعبين المحترفين ووقع عقداً مع مانشستر يونايتد في عام 2017 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، ثم انتقل هذا الموسم 2019- 2020 إلى نادي إنتر ميلان مقابل أعلى مبلغ يدفعه النادي وقدره 80 مليون يوروز

كما يتحدث في هذه الجلسة ميراليم بيانيتش صانع ألعاب يوفنتوس ومنتخب البوسنة الذي بدأ مشواره في الملاعب الأوروبية باللعب في صفوف ناديي ميتز وليون في الدوري الفرنسي، ثم انتقل إلى روما الإيطالي في عام 2011 قبل الانتقال في 2016 إلى «يوفنتوس».

تكنولوجيا التدريب

وتبدأ الجلسة الرابعة والأخيرة على الساعة 12:45 وتتناول موضوع «التكنولوجيا والتدريب الحديث» ويتحدث فيها كل من ديدييه ديشامب مدير المنتخب الوطني الفرنسي والفائز بكأس العالم لعام 2018 الذي يعود للمشاركة كمتحدث في المؤتمر للمرة الثانية، وريان غيغز المدير الفني لمنتخب ويلز وأسطورة مانشستر يونايتد، وسيموني إنزاغي المدير الفني لنادي لاتسيو الإيطالـي.