27 قضية وأكثر من 140 توصية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ناقش مؤتمر دبي الدولي، 227 قضية منذ نسخته الأولى في 2006، وترتبط القضايا التي ناقشها المؤتمر في 14 دورة، بالاحتراف في كرة القدم والأكاديميات والتسويق وحقوق البث التلفزيوني، والقوانين والحوكمة والشفافية وشركات كرة القدم والتمكين للمستقبل وكرة القدم الذكية والإنجازات والتحديات والاستثمار في كرة القدم المحلية والآسيوية والعالمية، واستعرضت تجارب مختلفة من مدارس كروية عريقة في العالم، وشارك حوالي 356 متحدثاً في المؤتمر أغلبهم من نجوم الساحرة المستديرة في العالم وشخصيات وقيادات رياضية عربية وعالمية.

فرصة للأندية

وأتاح المؤتمر لأنديتنا ومؤسساتنا الرياضة فرصة التعرف على تجارب كروية من مدارس عالمية مختلفة من خلال استضافة نجوم عالميين وشخصيات رياضية بارزة، حيث طرح على مدار نسخه السابقة أكثر من 140 توصية في مختلف القضايا التي ناقشها، وقدمت النسخة الأولى 18 توصية تهدف لمساعدة الأندية على الانتقال من الهواية إلى الاحتراف، وتضمنت أبرز التوصيات ضرورة وضع إطار استراتيجي متكامل لتطوير الكرة في ظل متطلبات نظام الاحتراف، وطرحت النسخة الثانية 20 توصية حول الاحتراف الرياضي، من ضمنها إيجاد آلية محكمة لدعم العلاقة بين القطاعات الأهلية والحكومية والمدنية والقطاع الخاص، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة للتحول الاقتصادي الرياضي في وحدات القطاع الرياضي، وخصصت النسخة الثالثة للمؤتمر للجانب التشريعي والقوانين والتسويق وخرجت بـ20 توصية، من ضمنها تطوير القوانين واللوائح من أجل معالجة العديد من المستجدات أثناء تطبيق الاحتراف، ووضع إطار واضح يحدد مقومات تطوير الاحتراف.