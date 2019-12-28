رونالدو وميسي وفان دايك وصلاح يتنافسون على جائزة «غلوب سوكر»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يتقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي نجوم كرة القدم العالمية المرشحين لحفل جوائز «غلوب سوكر العالمية»، الذي يقام غداً بمنتجع مدينة جميرا على هامش مؤتمر دبي الدولي، تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، ويتنافس رونالدو على جائزة أفضل لاعب في عام 2019 مع ليونيل ميسي (برشلونة)، فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح (ليفربول)، وجاء المرشحون لبقية الجوائز على النحو التالي: أفضل لاعبة، كل من: أليكس مورغان (أورلاندو برايد)، ميجان رابينوي (سياتل رين)، لوسي برونز وأماندين هنري (أوليمبيك ليون)، وأفضل مدرب كل من: إريك تين هاج (أياكس أمستردام)، فيرناندو سانتوس (البرتغال)، يورغن كلوب (ليفربول)، وأفضل لاعب شاب، كل من: إيرلينج هالاند (ريد بول سالزبورج)، جادون سانشو (بوروسيا دورتموند)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد)، أنسو فاتي (برشلونة)، وأفضل مدير رياضيِ، كل من: أندريا بيرتا (أتلتيكو مدريد)، إريك أبيدال (برشلونة)، إيجلي تاري (لاتسيو)، مارك أوفرمارس (أياكس أمستردام)، وأفضل شراكة هذا العام (مقدمة من قبل SportBusiness)، محصورة بين برشلونة وبيكو وليفربول وستاندرد تشارترد ومانشستر سيتي وساب.

الأفضل «عربياً»

وأما جائزة أفضل لاعب عربي، فقد ترشح لها كل من: عبد الرزاق حمد الله (النصر السعودي)، أكرم عفيف (السد)، سالم الدوسري (الهلال السعودي)، طارق حامد (الزمالك المصري)، يوسف بلايلي (الأهلي السعودي)، وبالنسبة لجائزة أفضل نادٍ عربي، فقد ترشح لها أندية: الهلال السعودي، النصر السعودي، الترجي التونسي، الوداد المغربي، الزمالك المصري، وسيتم اختيار الفائزين النهائيين، من قبل لجنة تحكيم (دبي غلوب سوكر)، التي تضم مجموعة من الخبراء البارزين في عالم كرة القدم، من بينهم فابيو كابيلو، وأنطونيو كونتي، وإريك أبيدال، ولويس فيغو، ومع احتفالها بالنسخة الـ11، تعتبر (دبي غلوب سوكر) من أبرز حفلات توزيع جوائز كرة القدم في العالم.

رونالد في المقدمة

وحافظ كريستيانو رونالدو على تقدمه أمام غريمه ليونيل ميسي، قائد برشلونة، في استفتاء جائزة أسطورة دوري أبطال أوروبا، التي يقدمها موقع كووورة ضمن النسخة الحادية عشرة من حفل جوائز دبي غلوب سوكر العالمية، ويتنافس على الجائزة التي تم استحداثها هذا العام، 7 مرشحين هم رونالدو، وميسي، وكلارنس سيدورف لاعب ريال مدريد وميلان السابق، وباولو مالديني مدافع ميلان السابق، بالإضافة إلى إيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق، وتشافي هيرنانديز لاعب برشلونة السابق، ومدرب السد القطري الحالي، وأندرياس إنييستا لاعب البارسا سابقاً.