شباب الأهلي والوحدة.. التركيز مطلوب

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي،أبوظبي - محمد صادق

يتطلع شباب الأهلي وضيفه الوحدة، عندما يلتقيان في السادسة من مساء اليوم، على ملعب استاد راشد، إلى اقتناص نقاط مباراتهما المقررة ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، التركيز مطلوب في اللقاء بهدف البقاء ضمن دائرة المرشحين لاقتناص درع الموسم الجاري. ويدخل شباب الأهلي اللقاء، وفي رصيده 16 نقطة في المركز الثاني، فيما يحتل الوحدة المركز السادس برصيد 10 نقاط، مما يعني أن أياً من الفريقين لا يتحمل فقد أية نقاط خلال المرحلة المقبلة من المسابقة، بداية من الجولة الثامنة.

ويفتقد الفريق، لاعبه مارياني للإصابة، في الوقت الذي لم يتحدد بعد موقف وليد عباس ويوسف جابر، من المشاركة في المباراة.

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب شباب الأهلي، على صعوبة لقاء الوحدة، لأن فريقه سيواجه فريقاً منظماً، ويملك لاعبين خبرة، بجانب أن لديهم مدرباً يعمل بطريقة جيدة، وقال: «علينا التركيز والحذر واللعب بطريقة جيدة تكفل لنا الفوز بنقاط المباراة، ونتوقع ردة فعل قوية من الوحدة، بعد تلقيه خسارة برباعية نظيفة في مباراته الأخيرة بالكأس».

أداء متوازن

وأوضح: «الفرق الكبيرة عندما تخسر، تكون ردة فعلها قوية، وبالتأكيد كل فريق يريد العودة سريعاً، ومن جانبنا نسعى لتأكيد مواصلة انتصاراتنا والبحث عن الثلاث نقاط بالأداء الجيد المتوازن والتركيز».

وحول تأثير غيابات شباب الأهلي، قال: «لدينا غيابات كثيرة، ولكن رغم ذلك أشركنا وجوهاً جديدة أمام الوصل في ربع نهائي كأس الخليج العربي، وقدموا مباراة قوية، وحققوا نتيجة كبيرة أحدثت انتعاشاً للفريق، ورغم ذلك يجب علينا تحسين الأداء والأخطاء، وفلسفتي الاعتماد على العناصر الجاهزة».

فارق

يأمل الوحدة الذي يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط في العودة بنتيجة إيجابية من المباراة لتجاوز الصعوبات التي يمر بها والمتمثلة في غياب أبرز وأهم لاعبيه إسماعيل مطر ونيكولاس ميليسي وحمدان الكمالي.

ويخوض العنابي المباراة سعياً لتقليص الفارق مع فرق المقدمة حيث الفارق مع شباب الأهلي الثاني 6 نقاط وبالتالي الفوز قد يعيد الوحدة للمربع الذهبي.

أداء

وقال الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة إن الفريق مطالب بتحسين أدائه الدفاعي لتجنب الوقوع في أخطاء تهدي المنافسين الفوز مثلما حدث في مباراة الجزيرة الأخيرة لاسيما وأن التأخر في النتيجة يصعب من مهمة الوحدة في العودة في ظل الغيابات المؤثرة.

وأضاف أن شباب الأهلي فريق جيد للغاية ويملك لاعبين على مستوى عال ويقدم أداء مميزاً منذ بداية الموسم ومكتمل العناصر سواء الأساسيين أو على دكة البدلاء وهو ما يؤكد على صعوبة المباراة بالنسبة للوحدة الذي سيحاول تجاوز غياب مطر والكمالي وميليسي، لافتاً إلى أن الفريق عانى من سوء الحظ بسبب توقيت الإصابات التي ضربت لاعبين مهمين.

وأوضح أنه ينتظر ردة فعل إيجابية من اللاعبين الشباب الذين أمام فرصة تقديم أفضل ما لديهم لإثبات وجودهم وتعويض الغيابات في صفوف الفريق، وأنه على ثقة في قدرة العناصر الشابة على تقديم أداء قوي يساعد الفريق على الفوز.

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