العين والنصر.. إثارة وندية

المصدر: العين - طلحة عبدالله-دبي - عدنان الغربي

يلتقي العين مع ضيفه النصر في الثامنة والنصف من مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، في مباراة يتوقع لها أن تحفل بالإثارة والندية، كما هي عادة مواجهات الفريقين عبر التاريخ، حيث يسعى كل طرف لاقتناص نقاط المباراة والتقدم خطوة نحو الصدارة، فالعين يحتل المركز الثالث برصيد (14 نقطة) يأمل في الوصول إلى النقطة 17 والبقاء في المقدمة، أما النصر صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة، فيتطلع هو الآخر إلى متابعة نتائجه القوية والعودة من دار الزين بأفضل نتيجة ممكنة.

استعداد

شدد الكرواتي، إيفان ليكو، المدير الفني للعين، على أهمية مواجهة اليوم أمام النصر، مؤكداً أن فريقه سيواجه تحديا قويا أمام منافس متميز، نجح خلال الفترة الأخيرة في تقديم نفسه على أفضل نسق وحقق انتصارات متتالية تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، وأبان مدرب العين، أن استعدادات فريقه مضت على نحو جيد بعد عودة اللاعبين الدوليين وبعض المصابين، ليتدربوا جماعيا لأول مرة منذ فترة طويلة، وقال: برغم قصر فترة الإعداد بين مباراة الشارقة في كأس المحترفين وهذه المباراة إلا أن ثقتي عالية بجاهزية اللاعبين فنيا وبدنيا، وهم جميعا يدركون ما المطلوب منهم في ملعب المباراة ومتحمسون لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

نتائج

من جهته، يتطلع العميد إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش الذي لم يذق طعم الخسارة في 7 مباريات متتالية منها 4 انتصارات في دوري الخليج العربي. ويخوض النصر مواجهة الزعيم مكتمل الصفوف باستثناء غياب سعيد سويدان بسبب جمعه 3 بطاقات صفراء.

جاهزية

وأكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، المدير الفني للنصر، جاهزية فريقه لمواجهة العين، واصفا المباراة بالقوية والصعبة للفريقين، وقال: عوّدنا لاعبو النصر بأن تكون لهم ردة فعل قوية في المباريات بهذا الحجم، عكس المباريات الصغيرة، قمنا بتحضيرات جيدة خلال فترة التوقف من الناحية التكتيكية والبدنية، ونأمل أن نترجم جاهزيتنا بتحقيق الفوز أمام منافس نكنّ له كل الاحترام ويضم عناصر متميزة، لدينا بعض الإصابات الخفيفة ولكن أغلب اللاعبين بصحة جيدة ومتحفزون لخوض المباراة.