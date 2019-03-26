امتثالاً لتوجيهات محمد بن راشد.. تحركات مكثفة لتطبيق معايير الأمن والسلامة في الملاعب

المصدر: Ⅶ دبي-العوضي النمر

امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، بتطبيق أفضل معايير الأمن والسلامة في الملاعب، والمنشآت الرياضية، شهدت مختلف ملاعب الدولة تحركات مكثفة أمس، من أجل التأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة، مع رفع تقرير بأي قصور في هذا الجانب، إلى هيئة الرياضة، للعمل على تداركه خلال الفترة المقبلة.

وثمّن اتحاد الكرة، زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للاعب الجزيرة أحمد ربيع، الذي يرقد في المستشفى بسبب الإصابة، متقدماً بالشكر الجزيل إلى سموه على الزيارة.

وأكد المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد، أن زيارة سموه سيكون لها بالغ الأثر في اللاعب وأسرته وزملائه، وأنها تأتي تجسيداً لحرص سموه على سلامة اللاعبين الموهوبين، وتوفير الرعاية الكاملة لهم.

وأكد رئيس اتحاد الكرة، أن أسرة كرة القدم الإماراتية، ممتنة لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فارس العرب، التي أسعدت جميع العاملين في الوسط الرياضي، مشيراً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حريص على سلامة وراحة أبناء وبنات الإمارات، وبحرص سموه على متابعة كل شؤون المواطنين باستمرار من أجل إسعادهم.

وأشار بن غليطة إلى أن القيادة الرشيدة، خير داعم للرياضة ولشباب الوطن، والأسرة الرياضية تثمن هذا الدعم اللا محدود.

إجراءات

وكان وفد من اتحاد الكرة، قام قبل أيام بزيارة اللاعب أحمد ربيع في مستشفى راشد، للاطمئنان على صحته، متمنياً له الشفاء العاجل، وتحرك اتحاد الكرة بعد واقعة اصطدام رأس اللاعب بعمود الإنارة في الملعب الفرعي رقم 2 في اتحاد الكرة، خلال المباراة الودية التي جمعت فريقه مع الإمارات.

واتخذ الاتحاد عدداً من الإجراءات المتعلقة بالسلامة، منها عدم لعب أي مباراة ودية على ملاعب اتحاد الكرة، حتى يتم الانتهاء من كافة إجراءات السلامة اللازمة، حفاظاً على صحة وحياة اللاعبين.

تغيير

وتقرر تغيير أماكن أعمدة الإنارة وإبعادها بمسافة كافية عن المستطيل الأخضر، بما يعزز من إجراءات الأمن والسلامة، وستكون البداية بملعب ذياب عوانة الرئيس، حيث يجرى تغيير إضاءة الملعب، واستبدالها بإنارة حديثة قوية، وفق المواصفات العالمية، مع إعادة توزيعها بشكل صحيح، يسمح برؤية قوية خلال المباريات.

وعقب الانتهاء من ملعب ذياب عوانة، سيتم الانتقال للعمل في الملعب رقم 2، الذي شهد حادثة اللاعب أحمد ربيع، حيث سيتم تغيير الإضاءة وتقويتها، وإبعاد أعمدة الإنارة عن مكانها الحالي، بما يعزز من إجراءات السلامة، التي يحرص عليها اتحاد الكرة.قرر اتحاد الكرة التعاقد مع شركة متخصصة لتغليف أعمدة الإنارة في ملعب الاتحاد بمادة إسفنجية، تحمي اللاعبين عند الارتطام بها في أي ظرف من الظروف خلال المباريات أو التدريبات، سواء للفرق أو تدريبات الحكام،.

سيارة إسعاف

عمم اتحاد الكرة على الحكام عدم لعب أي مباراة رسمية أو ودية في حال عدم وجود سيارة إسعاف، وأوصت لجنة المسابقات بضرورة تعديل اللوائح، وتضمين شرط وجود سيارة إسعاف مجهزة خلال المباريات الودية، ومسعف.

ولا تشترط اللوائح الحالية وجود سيارة الإسعاف في حال إقامة مباريات ودية، ما يعد ثغرة تستدعى تعديل اللوائح.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: