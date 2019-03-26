الجزيرة: اللاعب يتماثل للشفاء

المصدر: Ⅶ أبوظبي- محمد محسن

طمأن نادي الجزيرة، الشارع الرياضي على الحالة الصحية لأحمد ربيع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وأشار مصدر مسؤول لـ«البيان الرياضي» أن اللاعب يتماثل للشفاء عبر تلقيه العناية الطبية المكثفة ، مؤكداً أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أول من أمس، لأحمد ربيع في المستشفى كان لها بالغ الأثر في رفع معنويات أسرة اللاعب.

وينتظر نادي الجزيرة التقرير الطبي النهائي بشأن حالة اللاعب والذي سيتم الانتهاء منه خلال 5 أيام، ويوجد احتمال لسفراللاعب لاستكمال علاجه خارج الدولة في حال الحاجة إلى ذلك، وبعد موافقة أسرته.

وأوضح مصدر في النادي أن هدف النادي تعافي أحمد ربيع، وليس المدة الزمنية التي يعود فيها للملاعب، وأكد أن كل إمكانات النادي في خدمة أحمد ربيع وأبناء النادي ، وأن الجزيرة لن يدخر جهداً في تقديم العون والمساعدة.