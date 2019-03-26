«الهيئة» تبدأ إجراءات تقييم المنشآت الرياضية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

باشرت الهيئة العامة للرياضة تفقد المنشآت الرياضية، امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وحفاظاً على أمن وسلامة أبنائها، وقامت بالتنسيق مع جهات الاختصاص لتشكيل فرق العمل الخاصة بهذا الشأن.

وقال سعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة: إن الهيئة انطلقت للعمل مباشرة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث إن هذا يعد أمر تكليف مباشراً بالتحرك وتطبيق كل معايير الأمن والسلامة.

وأكد أن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات في هذا الأمر، حفاظاً على أرواح الرياضيين وسلامة أبنائنا وتجنباً لتكرار ما حدث.

وأفاد عبدالغفار، بأن الفريق المكلف من الهيئة في اجتماعات وزيارات مستمرة بدأت منذ التوجيه السامي، وزارت أمس ملاعب اتحاد الكرة، وذلك للوقوف على حيثيات واقعة إصابة لاعب الجزيرة أحمد ربيع، والاستيضاح بشأن عدم توفير وتطبيق الصيانة، ومعايير الأمن والسلامة في منشآت الاتحاد، كما توجه الفريق بقيادة الأمين العام إلى مستشفى راشد في دبي لزيارة اللاعب والاطمئنان على صحته.