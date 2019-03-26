النصر وأرسـنال.. احتفالية تستحـضر ذاكرة 43 عاماً

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

يلتقي النصر مع أرسنال الإنجليزي في لقاء ودّي بنكهة الزمن الجميل ضمن احتفالية تدشين استاد آل مكتوم في حُلّته الجديدة الساعة 17:30 من مساء اليوم، في ثاني مواجهـة في تاريخ الفريقين بعد المباراة الأولى التي جمعتهما منذ ما يقرب من 43 عاماً في 12 نوفمبر 1976.

ومن المتوقع أن يدفع الإسباني أوناي إيمري بأبرز نجومه المتواجدين في المعسكر التحضيري لأرسنال بدبي، يتقدمهم التشيكي بيتر تشيك حارس المرمى المخضرم، والألماني مسعود أوزيل بطل العالم مع منتخب بلاده 2014، إضافة إلى النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، والإسباني هيكتور بيلرين، والإنجليزي روب هولدنغ، والفرنسي لوران كوشيلني، في المقابل يتقدم الإسباني ألفارو نيغريدو قائمة نجوم العميد التي سيعتمدها المدرب بينات سان خوسيه إلى جانب عدد من اللاعبين الصاعدين في تشكيلة النصر مثل: سعيد سويدان، وراشد عمر، وبعض نجوم دوري الخليج العربي الذين وجّهت لهم إدارة النصر الدعوة للمشاركة في المباراة.

وشدد أوناي إيمري على أهمية المباراة بالرغم من طابعها الاحتفالي، وقال: «من المهم لنا خوض تجربة ودية ضد فريق كبير مثل النصر للحفاظ على ريتم المباريات خلال فترة التوقف الحالية للدوري الإنجليزي».

ثناء

وأضاف: «مع استراحة كهذه فإن الجانب الأكثر أهمية هو الاستمرارية، التي تمكّنا من تحقيقها بفضل مرافق دبي الممتازة، لقد وضعنا أهدافاً لنهاية الموسم وأعتقد أن لدينا روحاً كافية لتحقيقها».

وتابع: «يمكن أن نقيم في لندن ونقوم بنفس المهمة لكن لدينا في دبي الطقس الجيد ويساعدنا على العمل بطريقة أفضل، وتغيير المكان يمكن أن يساعدنا في التحسن كفريق واحد».

هدف

من جهته صرح بينات سان خوسيه، مدرب النصر، بأن العميد يطمح لتقديم أداء مشرّف لكرة الإمارات ويسعد جماهير الفريق، مشيراً إلى أن مواجهة أرسنال فرصة للوقوف على جاهزية لاعبيه مع اقتراب عودة مباريات الدوري وتصحيح بعض الأخطاء خصوصاً أن الفترة المقبلة لا تحتمل النتائج السلبية، وقال: «سنحاول تقديم مباراة قوية رغم غياب بعض العناصر عن التشكيلة ومجرد اللعب مع أرسنال يشكل حافزاً إضافياً للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم».

وأكد بينات أن هدفه من المباراة إبراز المستوى الجيد لكرة القدم الإماراتية أمام فريق عالمي بحجم الأرسنال، وقال: «علينا أن نقدم كرة قدم جميلة، نعلم أن أرسنال من الأندية العالمية الكبيرة، وسنحاول إسعاد جماهيرنا بأداء جيد يرتقي إلى تطلعاتهـم».

إثارة

وتوقع المدرب الإسباني أن تكون المباراة على درجة عالية من الإثارة؛ لأن اللاعبين سيحاولون تقديم أفضل ما لديهم عندما يواجهون فريقاً كبيراً بحجم أرسنال، وقال: «من المهم لنا أن نجعل جماهيرنا تفتخر بنا ولذلك علينا أن نقدم أداءً في مستوى سُمعة نادي النصر في هذه المباراة الاحتفالية بتدشين الملعب لأنها ستظل في الذاكـرة».

لقاء خاص بين أوناي وبينات

تعد مباراة أرسنال والنصر فرصة للمدربين الإسبانيين أوناي ايمري وبينات سان خوسيه للالتقاء بعد سنوات طويلة، حيث نشأ المدربان بفريق ريال سوسييداد وهما ينتميان لمنطقة غيبوثكوا بإقليم الباسك. وعن هذا اللقاء قال بينات: أنا سعيد بمواجهة أرسنال وكذلك بالالتقاء بـأوناي بعد سنوات طويلة، نحن ننتمي إلى منطقة غيبوثكوا وبدأنا مسيرتنا الكروية بفريق ريال سوسيداد، وبالتأكيد عندما نلتقي سنتحدث بلغتنا الأمّ، لغة الباسك.

ويعتبر إيمري من المدربين الباسكيين التاريخيين، حيث تمكن من وضع اسمه في التاريخ بعد أن قاد إشبيلية إلى لقب الدوري الأوروبي ثلاث مرات في حدث هو الأول من نوعه في تاريخ البطولة الأوروبية الثانية للأندية. دبي - البيان الرياضي

بيع أكثر من 10 آلاف تذكرة

تم بيع أكثر من 10 آلاف تذكرة حتى يوم أمس، ومن المتوقع أن يحضر المباراة جماهير غفيرة من مشجعي النصر وغيره من عشاق فريق أرسنال بالإمارات. وكانت إدارة النصر وجهت الدعوة لكل الجماهير لحضور المباراة والاستمتاع بمشاهدة نجوم الفريق الإنجليزي الذي يحظى بشعبية واسعة في الدولة. دبي - البيان الرياضي

سعيد سويدان: نسعى لأداء مشرّف

أكد سعيد سويدان، لاعب النصر الصاعد، أن المباراة للتاريخ وأنه سعيد بأن يكون جزءاً من هذه الاحتفالية الكبيرة، وقال: «بالتأكيد ليست مباراة عادية بالنسبة إليّ، اللعب ضد أرسنال حلم لأي لاعب، وأنا سعيد بأن أشارك فيها وأكتبها في سجلي».

وأضاف: «سنحاول تقديم أداء مشرّف عن كرة الإمارات ويليق بتاريخ نادي النصر الحافل باللعب ضد الأندية الكبيرة، وندعو جماهيرنا أن تشاركنا هذه اللحظة التاريخية وفرحة تدشين الملعب، أحد أجمل الملاعب، الذي يتميز بمواصفات عالمية، وتأتي مباراة اليوم كمناسبة تاريخية نتمنى أن يشارك فيها جمهور النصر خاصة، وعشاق كرة القدم في الإمارات عامة بشكل كبير». دبي - البيان الرياضي

نيغريدو: أوناي ترك بصمة في حياتي

كشف الإسباني ألفارو نيغريدو أن المباراة ضد أرسنال تعد لقاءً خاصاً بالنسبة له لأنها ستجمعه مع المدرب الذي ساهم في نجاحه في مشواره الكروي وهو الإسباني أوناي ايمري المدرب الحالي لأرسنال والذي سبق أن دربه مع فريق ألميريا.

وقال: أوناي مدرب كبير وكانت له بصمة في حياتي، إنه مدرب مختلف وساهم في تغيير مسيرتي للأفضل، لقد ساعدني كثيراً عندما دربني في ألميريا وأنا سعيد بالالتقاء به هنا في دبي.

وأكد نيغريدو أن المباراة فرصة للالتقاء مع عدد من أصدقائه السابقين بفريق أرسنال الذين سبق أن واجههم عندما كان يلعب مع فريق مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وقال: يضم فريق أرسنال ما يقرب عن 7 لاعبين سبق أن واجهتهم خلال مسيرتي بالبريمرليغ. وختم: أرسنال فريق كبير ويقوده مدرب كبير وستكون مباراة رائعة. دبي - البيان الرياضي

200 إعلامي يغطون الحدث

يحضر 200 إعلامي من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية لتغطية المباراة الودية التي تجمع النصر وأرسنال مساء اليوم. ومن المنتظر أن يعقد مدرب أرسنال وأحد نجوم الفريق مؤتمراً صحافياً عقب المباراة للحديث عن الفترة الإعدادية للمدفعجية بدبي التي وصل إليها الفريق قبل خمسة أيام، واستمتع بالأجواء المتميزة في إعادة شحن طاقة الفريق لنهاية الموسم . دبي - البيان الرياضي

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