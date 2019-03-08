عصر جديد.. «من أجل كرة آسيوية عادلة»

المصدر: إعداد: محمد صادق ــ غرافيك: محمد أبو عبيدة

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تضمن برنامج معالي محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي أعلنه في مؤتمر صحفي عالمي أمس، العديد من المحاور المهمة من أجل تطوير الكرة في القارة الصفراء، مؤكداً أن «وقت التغيير حان»، وأن «آسيا تستحق أفضل» من الوضع الحالي.

عدالة في الاستثمار

320 مليون دولار لتطوير كرة القدم في آسيا

2 مليون دولار سنوياً لكل اتحاد وطني

1 مليون دولار سنوياً لكل منطقة من المناطق الخمس

7.5 ملايين دولار جوائز بطولة كأس الاتحادات الآسيوية

10 ملايين دولار مساهمة «الآسيوي» في تكاليف انتقالات فرق دوري الأبطال

100 % تكفل «الآسيوي» باستضافة وتنظيم بطولات آسيا للكرة الشاطئية والصالات

6.5 ملايين دولار مساهمة «الآسيوي» في تكاليف انتقالات فرق كأس الاتحاد

زيادة ميزانية تطوير وتأهيل الحكام والمدربين

عدالة المشاركة

5 مباريات على الأقل سنوياً لكل منتخب

عودة تنظيم بطولات المناطق ومهرجانات الناشئين تحت 13 عاماً

زيادة منتخبات «آسيا للسيدات» إلى 16 منتخباً

إطلاق بطولة دوري أبطال آسيا للشباب

إطلاق بطولة دوري أبطال آسيا للسيدات

استقلالية وشفافية

تأسيس مكتب يكون مسؤولاً عن ميزانية الاتحاد وضمان الاستقلالية الكاملة له بعيداً عن مكتب الرئيس

تأسيس 5 مكاتب تابعة للاتحاد الآسيوي بالمناطق لمساعدة الاتحادات الأعضاء في التطوير وتوفير الدعم لها

دليل للحوكمة المالية لمراقبة الإنفاق

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