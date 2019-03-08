أستهدف 24 صوتاً .. ولا تخافوا من التغيير

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد معالي محمد خلفان الرميثي، أنه يستهدف الحصول على 24 إلى 25 صوتاً في الانتخابات الآسيوية، مطالباً الجميع بعدم الخوف من التغيير، وضرورة نظر الناخبين لبرنامجه الانتخابي الطموح، وقدرته على إصلاح كل عيوب الكرة الآسيوية، حيث سيرى الجميع الفارق، عندما يصبح رئيساً للاتحاد.

وقال في تصريحاته للصحافيين عقب المؤتمر الصحافي: لا أخشى من ردة الفعل من تصريحاتي، لأنني مقتنع ومؤمن بكل ما أقوله، ولم أُسئ إلى أحد من قيادات الاتحاد الآسيوي، لكنني تحدثت عن واقع مرير تعيشه الكرة الآسيوية، وبالوثائق، وحان الوقت لتغييره.

وعن مدى تأثير المجلس الأولمبي الآسيوي في العملية الانتخابية، أوضح الرميثي: «أتمنى أن يقف الشيخ أحمد الفهد على الحياد في انتخابات الاتحاد الآسيوي، وقد طلبت منه ذلك، والأمر متروك له، وأعتقد أنه بحكم ابتعاده عن كرة القدم،، فإنه لن يوجد بالاتحاد الآسيوي أثناء إجراء الانتخابات، ولن يكون للمجلس الأولمبي الآسيوي دور مؤثر، كما كان في الماضي».

تفاؤل

وأعرب الرميثي عن تفاؤله، في ظل قوة برنامجه الانتخابي، رغم قصر مدة الحملة الانتخابية، واقتصارها على شهر واحد فقط، لزيارة جميع الدول الآسيوية، ولكن كان لا بد من الالتزام باللوائح المنظمة للعملية الانتخابية، مشدداً على أنه سيكمل الانتخابات حتى النهاية، وسيكون هناك تقييم بعد زيارة الدول الآسيوية خلال الفترة المقبلة.