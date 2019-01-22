«التزامكم سعادة» ترسم البسمة على شفاه الجماهير

المصدر: دبي - خالد المهيري

تواصل حملة «التزامكم سعادة»، والتي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية و الخاصة و الرياضية ، الهادفة للتوعية بالتزامات الجمهور الرياضي، التي ينص عليها الفصلان الرابع والخامس من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014، في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، نجاحها الكبير، والتي أدت بشكل لافت إلى انخفاض الحوادث على مدرجات الملاعب في الموسم الماضي للمباريات و الفعاليات الرياضية في إمارة دبي.

وحصلت «البيان الرياضي» على إحصاءات الحملة، والتي تنشر للمرة الأولى في الصحف المحلية، حيث ضمت عدداً من النتائج الإيجابية الكبيرة، والتي حققت الأهداف الرئيسة التي وضعتها الحملة منذ إطلاقها الموسم الماضي .

أهداف رئيسة

ووضعت الحملة عدداً من الأهداف، أهمها التوعية بالتزامات الجمهور الرياضي في حفظ أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، وتأهيل ضباط أمن المنشآت الرياضية وعناصر شركات الأمن المتعاقدة مع المنشآت الرياضية، وتهيئة الجمهور للتعاون مع شركات الأمن الخاصة لحفظ الأمن والنظام عند إقامة الفعاليات الرياضة.

الحملة منذ انطلاقها استهدفت طلاب المدارس الثانوية والجامعات، الجماهير الرياضية، ضباط أمن المنشآت الرياضية، وعناصر شركات الأمن الخاصة المتعاقدة مع المنشآت الرياضية، حيث قامت الحملة بتنظيم 40 فعالية توعوية، واستفاد منها أكثر من 159 ألف شخص.

كما بلغ عدد الورش التدريبية للأندية والشركات الأمنية، 6 ورش، فيما بلغ عدد المستفيدين من الورش 976 شخصاً.

إرشادات قانونية

وقامت الحملة بطباعة ألف كتيب لقانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، باللغتين العربية والإنجليزية، وتوزيعه على الجهات الرياضية والمرافق، بالإضافة إلى وضع شعار الحملة على الطوابع البريدية، بالتنسيق مع بريد الإمارات، إذ بلغ عددها 50 ألف طابع. وكما قامت الحملة بطباعة 3 آلاف فلاير، تضم قائمة الممنوعات والالتزامات، حيث تم توزيعها في الأندية والفعاليات الرياضية.

وقامت الحملة بتوعية الشركات الأمنية الخاصة، عبر ضباط الارتباط في الأندية، الذين قاموا بإعطاء التوجيهات والتعليمات لرجال الشركات الأمنية الخاصة، حول كيفية التعامل مع الجماهير في المباريات الهامة قبل بدايتها.

كما تعاونت الحملة مع برنامج «روحك رياضية»، والذي يقدمه الزميل كفاح الكعبي بإذاعة نور دبي، عبر إعداد مسابقة إذاعية للجمهور، حيث حصل الفائزون على مبلغ 500 درهم.

التواصل الاجتماعي

وكثفت الحملة وجودها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بلغ مجموع الإعجاب في الصفحة الرسمية للحملة على «إنستغرام»، أكثر من 40 ألف معجب، فيما وصل مجموع إعادة تغريدات الحملة عبر «تويتر»، إلى مليون و558 ألفاً و783 إعادة تغريدات.

كما قامت الحملة بتوزيع 50 ألف بروشور بست لغات أجنبية، بينما تم إجراء 9 مقابلات تلفزيونية للترويج للحملة، فيما بلغ عدد المشاركات الإذاعية باللغة العربية والإنجليزية 26 مشاركة.

انخفاض كبير

واستعرضت الإحصائية، الانخفاض الكبير لعدد الحوادث في الملاعب منذ انطلاق الحملة في موسم (2017 - 2018)، حيث سجلت الحملة في الموسم الماضي فقط 3 حوادث، مقارنة بموسم (2016 - 2017)، والتي بلغت يومها 6 حوادث.

وأظهرت الإحصائية، زيادة وجود رجال شركات الأمن، إذ بلغت 4 آلاف و585 رجالاً، مقارنة بالموسم قبل الماضي، حيث بلغ عددهم 4 آلاف و211 شخصاً.

كما انخفض عدد أفراد الشرطة المكلفين بتأمين المباريات، حيث وصل عددهم إلى 919 فرداً، مقارنة بالموسم قبل الماضي، حيث بلغ عددهم ألفين و66 فرداً.

أفكار جديدة

وتعتزم الحملة ، وضع عدد من الأفكار الجديدة، والتي من شأنها تطويرها بشكل أكبر، أهمها، وضع القانون والعقوبات على نظام «الباركود»، وربطه مع تطبيق لجنة تأمين الفعاليات، ليصل إلى أكبر عدد من الجمهور.

كما تخطط اللجنة إدخال «الذكاء الاصطناعي»، عبر إنشاء تطبيق إلكتروني خاص للحملة، يهدف إلى نشر ثقافة القانون، حيث سيوفر التطبيق عدداً من الخدمات أهمها، إرسال تنبيهات خاصة بالفعاليات الرياضية، وضع مواد القانون وبنود المخالفات الواردة فيها والعقوبات، فيديوهات توعوية عن الحملة، الأرقام المهمة للحالات الطارئة وغير الطارئة.

وتعتزم الحملة أيضاً، تحميل القانون ولوائحه على مجلة «نيوز استاند»، على أنظمة الهواتف التي تعمل بنظام «IOS»، بالإضافة إلى عمل أفلام كرتونية توعوية خاصة بالحملة، وشرح المخالفات الواردة في القانون بصورة جميلة، تعكس الصورة الحضارية لإمارة دبي. وشاركت الحملة في عدد كبير من الفعاليات والأحداث الرياضية، ومنها جائزة التفوق العلمي، بطولة هواوي لكأس القارات لكرة القدم الشاطئية 2018، كأس آسيا للكريكيت، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للمدارس.

مواد القانون

ويتكون القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2014، في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، من خمسة فصول، وتتضمن (27) مادة، أبرزها:

المادة (3)

يهدف هذا القانون إلى:

1 حفظ الأمن في المنشآت والفعاليات الرياضية، خاصة ما يتعلق منها بإرساء قواعد الحماية للجمهور الرياضي داخل المنشآت، وأثناء الفعاليات الرياضية.

2 ضبط أفعال الجمهور الرياضي والارتقاء بسلوكياته.

المادة (6)

تلتزم كل منشأة رياضية وجهة منظمة، بتعيين ضابط أمن لكل منشأة وفعالية رياضية، بعد موافقة الإدارة المعنية بشؤون شركات الأمن الخاصة، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (10)

تلتزم المنشآت الرياضية والجهة المنظمة، بالتعاقد مع إحدى شركات الأمن الخاصة، لتوفير الأمن والنظام أثناء إقامة الفعاليات الرياضية، وذلك عن طريق عناصر شركات الأمن الخاصة المتعاقد معها، والذين يخضعون في ممارسة أعمالهم، لإشراف ضابط أمن المنشأة، وضابط أمن الفعالية، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (17)

أوضحت أن الالتزامات تتمثل في ما يلي: عدم الدخول إلى أرض الملعب أو النطاق المكاني للفعالية الرياضية بدون ترخيص، عدم إدخال أو حيازة أي مواد ممنوعة أو خطرة، خاصة الألعاب النارية، إلى المنشأة الرياضية أو مكان إقامة الفعاليات الرياضية، عدم مخالفة اشتراطات حمل السلاح، أو اقتنائها في المنشأة الرياضية، أو أثناء إقامة الفعالية الرياضية، التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، ووجوب الجلوس في الأماكن المخصصة. ويعاقب على عدم الالتزام بالبنود سالفة الذكر بالحبس، مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم، ولا تتجاوز ثلاثين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة ( 19 )

القانون يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم، ولا تتجاوز ثلاثين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أو شارك أو حرض أو شروع في أعمال العنف، وكل من رمى أي مواد أو سوائل من أي نوع باتجاه المتفرج الآخر، أو في اتجاه المنطقة المحيطة بالملعب أو الملعب نفسه، وكذلك كل من تلفظ بألفاظ بذيئة أو كتابتها، أو أي من إيماءات من شأنها الإساءة، أو بدعوات ذات طبيعية عنصرية، أثناء إقامة الفعاليات الرياضية، وأيضاً بحق كل من يستغل الملعب لأغراض سياسية.

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