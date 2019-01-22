علي البدواوي: وجود الحس الأمني مهم

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا، رئيس شركة كرة القدم، على أهمية دور ضابط الارتباط في الأندية، وقال البدواوي إن وجود الحس الأمني في المدرجات، يعتبر ضرورة ملحة، رغم وجود الطاقم الأمني المخصص من قبل لجنة دوري المحترفين، مشيراً إلى أن ضابط الارتباط قادر على سد بعض الثغرات الناتجة عن تصرفات بعض الجماهير السلبية، ومعالجة المواقف بصورة عاجلة، في حال تطلب الموقف إلى تدخل.

وأفاد بعدم وجود أي ملاحظات أو تسجيل أي مواقف من قبل ضابط الارتباط، سواء في الموسمين الماضيين، أثناء وجود الفريق الأول للكرة في دوري الخليج العربي للمحترفين، أو في الموسم الحالي، الذي يشارك فيه الفريق بدوري أندية الدرجة الأولى.

وأشار إلى أن وجود ضابط الارتباط، قد يسهم في الحد من بعض السلوكيات المرفوضة خلال المباريات، منها التلفظ بألفاظ غير مرحب بها، وفض الاشتباكات، في حال حدوثها، مبيناً أن مدرجات دورينا لا تشهد سوى حالات نادرة بالنسبة للمشاهد المرفوضة، وتعتبر أفضل من الكثير من المدرجات الأخرى في دول العالم.

وأوضح أن مهمة ضابط الارتباط، تبدأ عبر تفحص جميع بوابات الدخــول، رفقة عناصــر الأمن المدنية الأخرى، المكلفة من قبل لجنة دوري المحترفين، وعلى ضابط الارتبــاط أن يمتــلك بعض الصفــات، مثل الخبرة وقوة الملاحظة.

اقراء ايضاً

«التزامكم سعادة» ترسم البسمة على شفاه الجماهير

محسن الظبياني: تكاتف وسائل الإعلام مهم