محسن الظبياني: تكاتف وسائل الإعلام مهم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

شدّد محسن الظبياني، مساعد ضابط أمن المنشأ لنادي شباب الأهلي، على أهمية حملة شرطة دبي (التزامكم سعادة)، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجهات الإعلامية جميعاً مع تلك الحملة، لتحقيق النجاح المنتظر، والذي يخدم منظومة كرة القدم الإماراتية.

وقال: «حملة شرطة دبي (التزامكم سعادة)، شيء طيب، ولكن المطلوب مساندة ودعم وسائل الإعلام لتلك الحملة، ولا يقتصر الأمر على لوحة توضع في مدخل الأندية وقت المباريات، وعادة لا تقرأها الجماهير، وبالتالي، لا يكون لها الأثر الإيجابي المنتظر».

وأضاف: «الأندية مطالبة بالوقوف كذلك مع شرطة دبي، بتعريف جماهيرها بتلك الحملة، من خلال مواقعها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب قيام المنسقين الإعلامين في الأندية، والإعلاميين كذلك في الوسط الرياضي، بشرح أبعاد ومضمون الحملة وأهدافها، لأنني من خلال متابعتي، ألاحظ أن الجماهير لا تقف طويلاً أمام اللوحة الموضوعة أمام مدخل النادي، وتتضمن الممنوعات التي لا يجب أن يحملها المشجع معه عند دخوله إلى مدرجات الملعب».

وأعرب عن ثقته بأن الحملة ستحقق المزيد من النجاحات، إذا تضافرت كل الجهود الإعلامية في دعمها ومساندتها، وكمقترح، أن تقوم القنوات التليفزيونية الناقلة للمباريات، بتخصيص دقائق قبل كل مباراة، للحديث عن الحملة، والهدف منها، بث مضمون الحملة عبر اللوحات الإلكترونية الموجودة في الملاعب، بهدف وصول الحملة إلى كافة شرائح المجتمع.

اقراء ايضاً

«التزامكم سعادة» ترسم البسمة على شفاه الجماهير

علي البدواوي: وجود الحس الأمني مهم