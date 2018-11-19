الفجيرة يكسب الشارقة في الكأس والنصر صدارة بالعلامة الكاملة

المصدر: Ⅶ الشارقة - عماد الدين إبراهيم

فاز فريق الفجيرة على الشارقة 3 -2 باستاد خالد بن محمد ضمن مباريات المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي لكرة القدم، وحافظ على حظوظه في التأهل وفق حسابات معقدة، في الجولة الأخيرة، وودع الشارقة بلا نقاط، سجل أهداف الفجيرة محمد بن يطو في الدقيقة التاسعة، ورونالدو منديز في الدقيقة 53، عمر كوسوكو في الدقيقة 89، فيما سجل للشارقة ايغور من ركلة جزاء في الدقيقة 64، ومحمد إبراهيم في الدقيقة 85، وأكمل الشارقة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه محين خليفة لنيله الإنذار الثاني.

وحافظ النصر على صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة «15 من 15» من 5 جولات بفوزه على الظفرة 4 - 1، سجل لـ «العميد» كل من محمد إبراهيم والبرازيلي صامويل روزا وثنائية حبيب الفردان هدفين أحدهما من ركلة جزاء وللظفرة ديغو ريغوناتو، واستمر الظفرة بالمركز الثالث بـ7 نقاط.

وتعادل العين والإمارات من دون أهداف باستاد طحنون بن محمد بنادي العين بالقطارة ورفع الزعيم رصيده إلى 13 نقطة، في المركز الثاني للمجموعة.

اقرأ أيضاً: