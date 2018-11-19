«الإمبراطور» يقترب من الـ8 الكبار

المصدر: Ⅶ دبي - عز الدين جاد الله

أكد السوري محمد قويض المدير الفني لفريق دبا الفجيرة، أن الوصل نجح في التغلب على فريقه بمساعدة القرارات التحكيمية الخاطئة، مشيراً إلى أن من يحتاج المساعدة هي الفرق الضعيفة وليست القوية. وكان الوصل قد تغلب على دبا بنتيجة 4-2 في منافسات دور المجموعات لمسابقة كأس الخليج العربي، ليرفع الوصل رصيده إلى 7 نقاط محتلاً المركز الرابع في المجموعة الأولى، بينما توقف رصيد دبا عند النقطة السادسة في المركز الخامس.

وقال مدرب دبا: «جاء هدف الوصل مبكراً، ثم نجحنا في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول وخرجنا بنتيجة مرضية، وفي الشوط الثاني سيطر الوصل على الملعب ومسك زمام المبادرة وتراجعنا للدفاع، مشيراً إلى أن الهدف الثاني جاء من خطأ فردي ومن الجيد أن نكشف هذه الأخطاء ونعالجها قبل استئناف الدوري، وهناك عدة أمور يجب أن نعالجها، وبعد هدف الوصل الثاني سنحت لنا فرصة للعودة إلى المباراة وسجلنا هدفا صحيحا ودخلت الكرة المرمى، لكن حكما التماس والساحة لم يكونا موفقين في هذه المباراة».

هدف التعادل

وأضاف: «كان من الممكن العودة إلى المباراة لو احتسب هدف التعادل، ومن ثم سجل الوصل الهدف الثالث ثم الرابع، وبالتالي حسمت النتيجة لصالح الوصل، هي نتيجة منطقية واستحق الوصل الفوز».

وقال: «هذه الخسارة تقوينا وخصوصا الخط الدفاعي ولدينا بعض الأخطاء نعمل على علاجها، العناصر الشابة أثبتت وجودها، لذا أردت تجربتهم لأطول فترة ممكنة».

وأضاف: «دخلنا المباراة بهدف الخروج بنقطة من ملعب الوصل ووضعنا كل الأمور في الحسبان، ومواجهة الثلاثي المرعب، وحاولنا الحد من خطورة ليما تحديدا لأنه يمتلك الحلول، لكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن». وقال: «لم نلعب سوى بأجنبيين اثنين فقط هما يحيى جبران وإدريس فتوحي، والقرارات التحكيمية هي التي أحدثت نوعا من الاستفزاز والتوتر الذي شهده اللقاء».

تركيز عال

من ناحيته نفى حسن العبدولي المدير الفني لفريق الوصل أن يكون فريقه قد فاز بمساعدة القرارات التحكيمية، مشيراً إلى أن الوصل سجل أربعة أهداف ومن غير المنطقي أن تكون جميعها بقرارات تحكيمية. وقال: «لعبنا مباراة جيدة بها تركيز، ونعرف قيمة الخصم ودرسناه بطريقة ممتازة، لقد ارتكبنا بعض الأخطاء، وهذا أمر وارد في كرة القدم، ونسعى إلى علاجها في الفترة المقبلة».

تغييرات المراكز

وأضاف: «لقد أجرينا بعض التغييرات على مراكز اللاعبين بسبب الإصابات التي تطال عددا كبيرا من لاعبي خط الوسط، ولدينا عناصر جيدة بذلت الجهد وقدمت مردوداً طيباً وسدت النقص في بعض المراكز، مقدماً الشكر لاتحاد كرة القدم على قراره بمشاركة اللاعبين الشباب في مسابقة كأس الخليج العربي وإعطائهم الفرص، ونسعى إلى استغلال هذا الفوز في الاستحقاقات المهمة التي تنتظر الوصل في الفترة المقبلة».

الشهياري: لم نحسن استغلال الفرص

أكد مدافع دبا عبيد راشد الشهياري أن فريقه قدم مباراة جيدة في ملعب الوصل وحصل لاعبوه على العديد من الفرص أمام مرمى أصحاب الأرض، لكن لم يمكن من استغلالها وترجمتها لأهداف، مشيراً إلى أن الوصل نجح في استغلال الفرص التي أتيحت له أمام مرمانا وسجل منها أربعة أهداف، وفي المقابل نجحنا في تسجيل هدفين.

وقال: «نسعى إلى تصحيح مسار الفريق في بطولة دوري الخليج العربي وإعادة الفريق إلى وضعه الطبيعي وتركيزنا الأكبر على مسابقة الدوري ونتطلع فيها إلى الخروج من الترتيب الحالي الذي يحتله الفريق».

وأضاف: «مستوى الفريق في تصاعد وقدمنا أداء جيداً في آخر لقاء أمام شباب الأهلي بعناصر شابة الأمر الذي يرفع معنوياتنا، وعازمون على تصحيح المسيرة في مسابقة الدوري».دبي - البيان الرياضي

هزاع سالم: الفوز رفع المعنويات قبل لقاء الأهلي

أكد لاعب الوصل هزاع سالم، أن الفوز على دبا في مسابقة كأس الخليج العربي برباعية رفع معنويات اللاعبين قبل مواجهة الأهلي المصري يوم الخميس المقبل في إياب دور الستة عشر لمسابقة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وقال: «نبارك للجمهور وللاعبين فوزاً جاء في وقته قبل لقاء الأهلي المصري، وأعاد المعنويات للاعبين والجمهور، وأشكر لاعبي الوصل على الأداء الطيب».

وأضاف: «التوتر الذي شهدته المباراة طبيعي، حيث يتطلع الجميع إلى الفوز وهناك مشادات بسيطة تحدث بين اللاعبين في أرضية الملعب، لكن بعد الخروج من أرضية الملعب الجميع إخوان وينسون الخلافات». دبي - البيان الرياضي