العين والإمارات.. الصدارة وتجديد الحلم

المصدر: Ⅶ العين - طلحة عبد الله-رأس الخيمة - البيان الرياضي

يستضيف العين في الرابعة و45 دقيقة من مساء اليوم، على ملعبه باستاد طحنون بن محمد بالقطارة، فريق الإمارات لحساب المجموعة الثانية بالجولة السادسة من مرحلة المجموعات لكأس الخليج العربي لكرة القدم، ويتطلع الفريق لمتابعة نتائجه القوية، وإنهاء هذه المرحلة في الصدارة، بعد أن ضمن تأهله لدور الثمانية برصيد (12 نقطة)، في أعقاب فوزه بالجولة الماضية على الفجيرة بثلاثية، فيما يسعى الإمارات، صاحب المركز الخامس (4 نقاط)، لتجديد حلمه في المنافسة على إحدى البطاقتين المتبقيتين، ليكون ضمن الفرق الأربعة الصاعدة لدور الثمانية مع العين والنصر.

وأكمل «الزعيم» تحضيراته بمران أخير أمس على ملعبه، تحت قيادة الكرواتي زوران ، الذي عمد إلى تصحيح الأخطاء والسلبيات التي صاحبت أداء الفريق بالمباراة السابقة، وأكد زوران، مدرب العين، في المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعدادات فريقه، أنهم مطالبون بالاستمرار في الظهور القوي، وإحراز النتائج الإيجابية أمام الإمارات الليلة، في آخر جولات العين بهذه المرحلة من المسابقة، وقال: خضنا أربع مباريات سابقة بمستوى متميز، ومن المهم أن نتابع عروضنا القوية، ونؤكد جدارتنا بالتأهل إلى المرحلة التالية، وهذا يتطلب مضاعفة الجهود والقتال بقوة منذ البداية وحتى النهاية، مع التركيز الكامل في مواجهة فريق الإمارات، الذي يتطلع للمنافسة على التأهل.

وجوه جديدة

وعما إذا كان سيستعين بوجوه جديدة، بعد ضمان فريقه التأهل، أوضح المدرب الكرواتي، أنهم سيعملون على اختيار عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة، وإتاحة الفرصة لهم لإثبات وإظهار إمكاناتهم، وتقديم أنفسهم بالصورة المأمولة، وقال: ثقتي عالية بجميع اللاعبين، وأدرك أنهم لن يتوانوا في الدفاع بقوة عن شعار الفريق البنفسجي، مع كامل الاحترام للفريق المنافس اليوم.

وفي المقابل، شدد التونسي جلال القادري مدرب الإمارات، على أنه يسعى إلى الفوز لإنعاش حظوظ فريقه في التأهل، ولفت إلى أن «الصقور» يفتقد خدمات 3 من أبرز أعمدة تشكيلته الأساسية، وهم الفرنسي دياباتي، والأسترالي بيرني، وعبد الله موسى، مع احتمال عدم مشاركة الإيفواري بكاري ، مبدياً ثقته باللاعبين الشباب، والبدلاء الذين لم ينالوا فرصتهم في الدوري.

احترام

وأبدى القادري احترامه للعين، وتوقع خوضه المباراة بتشكيلة يغلب عليه الشباب، معرباً عن قناعته بأن فرصة الإمارات في التأهل ما زالت قائمة، ولكن بشرط الفوز على العين والشارقة. وأشار القادري إلى أن فريق الإمارات يتعامل مع المباراة برغبة تحقيق نتيجة إيجابية تنعش حظوظه ، مشدداً على أن مباريات الدوري تبقى هي الأهم للفريق.

سعيد جمعة: ظهور قوي

عبر سعيد جمعة، مدافع فريق العين الشاب عن رغبة الفريق في مواصلة مرحلة النتائج الإيجابية والاستمرار في الظهور القوي بكأس الخليج العربي، وتقديم أفضل المستويات، وقال: اعتدنا دائما ومنذ أن كنا بالمراحل السنية للنادي على أن نقاتل بقوة في جميع المباريات وندافع عن شعار الفريق لأن هذه المواجهات ستظل موجودة في سجلات التاريخ. العين - البيان الرياضي

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