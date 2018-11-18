الشارقة والفجيرة.. الفوز الأول

المصدر: Ⅶ الشارقة - عماد الدين إبراهيم الفجيرة - محمد فضل

يستضيف الشارقة فريق الفجيرة باستاد خالد بن محمد في السابعة والنصف من مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة السادسة من كأس الخليج العربي لكرة القدم، في لقاء خاص للفريقين اللذين يطمحان لتحقيق الفوز الأول، ويقبع الشارقة في المركز الأخير للمجموعة الثانية بدون رصيد من 4 هزائم أمام العين والنصر والجزيرة والظفرة، فيما يدخل الفجيرة اللقاء وهو في المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة من التعادل أمام الظفرة، وتأكد غياب الثنائي حمدان قاسم وحسن أمين للإصابة.

وصف عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة استعدادات فريقه للمباراة بالجيدة وقال: «نتطلع لتقديم مباراة قوية والخروج بنتيجة إيجابية، ويفتقد الفريق جهود سيف راشد والحسن صالح وماجد سرور المنضمين للمنتخب، مع استمرار راحة مهاجم الفريق سواريز، ويعود إيغورللتشكيل».

فرص

أكد هاشيك مدرب الفجيرة، أن لاعبي فريقه سيخوضون مباراة اليوم بأعصاب هادئة وقال: «ليس لدينا ما نخسره أمام الملك، بعد تلاشي فرص التأهل، وأشار إلى أن المباراة تعتبر خير إعداد للقاء الإمارات المقبل في الدوري». وأكد هاشيك أن الفرصة متاحة لإشراك عدد من اللاعبين البدلاء؛ بعد التجربة الناجحة لحمد الزحمي أمام العين، حيث ظهر بمستوى جيد.

عقيل: الفجيرة فريق متميز

أكد عبدالله عقيل مدافع الشارقة الشاب أن الفجيرة من الفرق التي تقدم مستويات مميزة هذا الموسم ما يمنح الشارقة دافعاً أكبر لتقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز رغم عدم المنافسة على التأهل.

وأشار إلى أن جميع خطوط الشارقة مميزة هذا الموسم وخط الدفاع يتكامل مع باقي الخطوط لتقديم مستويات ترضي الجماهير، وقال: نتمنى تقديم مباراة قوية.الشارقة - البيان الرياضي