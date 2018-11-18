النصر والظفرة.. أهداف متباينة

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي-أبوظبي - أحمد عيسى

يستضيف فريق النصر نظيره الظفرة في الرابعة و45 دقيقة اليوم على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي بالممزر لحساب الجولة السادسة من المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي لكرة القدم، في لقاء «تحصيل حاصل» للنصر الذي ضمن تأهله إلى دور الثمانية منذ الجولة الماضية، ويحتل «العميد» صدارة المجموعة بـ12 نقطة مقابل 7 للظفرة في المركز الثالث، والذي يسعى لتأكيد صحوته والوصول إلى النقطة العاشرة لوضع قدم على طريق التأهل.

ويتطلع النصر إلى الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم، ويفتقد 9 لاعبين بسبب ارتباط 5 منهم مع المنتخب، هم محمود خميس وخليفة مبارك ومحمد العكبري وأحمد الياسي وطارق أحمد، وثلاثي الأولمبي محمد سرواش وسعيد سويدان وجاسم يعقوب بجانب غياب حارس المرمى أحمد شمبيه للإصابة، بينما يعود الفرنسي يوهان كاباي للتشكيلة بعد شفائه.

استبدال

وأكد يوفانوفيتش أن النصر يخوض المباراة بهدف واحد وهو الفوز بغض النظر عن تأهله إلى الدور التالي، مشيراً إلى أن فريقه يتطلع إلى إنهاء دوري المجموعات بالعلامة الكاملة، ما يفرض على اللاعبين تقديم أفضل ما لديهم. وحول استبداله اللاعبين الشباب بعد نصف ساعة من اللعب، كشف المدرب أنه يمنح ألاولوية للاعبي الفريق الأول العائدين من الإصابة لمساعدتهم على استعادة جاهزيتهم البدنية وأنه لا يملك فرصة أخرى للدفع بهم في المباريات بعد منعهم من اللعب في دوري الرديف، وقال: كل اللاعبين الشباب الذين يتم الدفع بهم في الكأس يعلمون مسبقاً عدد الدقائق التي سيلعبونها.

منافسة

وفي المقابل، أكد الصربي رازوفيتش مدرب الظفرة أن كأس الخليج العربي لها قيمتها التنافسية، وقال: نلعب للفوز والتقدم في المنافسة، وتهيئة بعض العناصر لمشوار الموسم الطويل، إضافة إلى منح الفرصة للاعبين الصغار.

ووصف رازوفيتش مباراة النصر بالصعبة، مبدياً احترامه للمنافس ومؤكداً قوته، وأكد ثقته في جميع لاعبيه مشيراً إلى أن أداء فريقه متطور، ويقدم مستويات جيدة، مشيدا بالفوز على الشارقة في الجولة الماضية، الذي منح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة لمواصلة الانتصارات.

مسعود سليمان: تخطينا البداية الصعبة

أوضح مسعود سليمان، مدافع النصر، أن احتلال فريقه صدارة المجموعة الثانية تحقق بجدارة بعد 4 انتصارات متتالية، مشيراً إلى أن أداء «العميد» في الكأس تميّز بالاستقرار، وتخطى البداية الصعبة للموسم الحالي، وقال: «قدمنا أداء متميزاً في المباريات الأربع، وحققنا العلامة الكاملة بجدارة، ونحن عازمون على مواصلة هذه الانتصارات لتأكيد مستوانا الجيد».

وأكد مسعود سليمان، أن تحقيق النصر لسلسلة إيجابية من النتائج في 7 مباريات في الكأس والدوري دون خسارة يؤكد تطور مستواه وتخطيه الفترة الصعبة لبداية الموسـم.

وأثنى مسعود سليمان على مشاركة اللاعبين الشباب في الكأس، موضحاً أنه وزملائه لم يحصلوا على مثل هذه الفرصة منذ 5 سنوات. دبي - البيان الرياضي