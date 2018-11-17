شباب الأهلي وبني ياس قمة خاصة

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي-أبوظبي - أحمد عيسى

يستضيف شباب الأهلي نظيره بني ياس على ملعبه باستاد العوير في السابعة والنصف من مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة قبل الأخيرة من الدور الأول لكأس الخليج العربي لكرة القدم، في مواجهة هي الأولى بين الفريقين هذا الموسم، ويعتبرها الكثيرون، قمة خاصة، بعدما حسم الوحدة، أولى بطاقات المجموعة المؤهلة إلى دور الثمانية.

يدخل شباب الأهلي المباراة، برصيد 6 نقاط في المركز الرابع، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام دبا الفجيرة بهدف، ويسعى الفريق إلى اقتناص النقاط الثلاث، للبقاء ضمن المرشحين الثلاثة للتأهل إلى دور الثمانية.

أهمية

أكد الأرجنتيني أروابارينا مدرب شباب الأهلي، حرص فريقه على الفوز، وقال: اللقاء يكتسب أهمية كبيرة، لأن الفوز مطلوب للمحافظة على حظوظ الفريق في التأهل إلى دور الثمانية، ومنافسنا من الفرق التي تقدم مستويات متميزة في الكأس، ويحتل المركز الثاني بالمجموعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، ولم يتعرض لأي خسارة، ولأن فارق النقاط بين الفرق ضئيل، فيجب علينا الحذر والعمل على العودة إلى الانتصارات

وأضاف: الخسارة أمام دبا الفجيرة السابقة، أحزنتني لأننا فقدنا نقاط المباراة التي كان الفريق في حاجة ماسة لها، ليقترب أكثر من التأهل إلى دور الثمانية، وكان فريقي الأفضل في بعض فترات المباراة، لكن النتيجة النهائية لم تكن في صالحه، وتحدثت إلى اللاعبين، وطالبتهم بمضاعفة الجهد لتحقيق الفوز، ويجب علينا أن نسعى بكل قوة للتعويض في المباراة المقبلة.

توقع

وفي المقابل توقع الكرواتي كرونوسلاف مدرب «السماوي» أن تكون المواجهة قوية وممتعة للجماهير، نظرا لتشابه طريقة لعب الفريقين، وأشار إلى أن شباب الأهلي يعتمد على الاستحواذ والتمرير وهي الطريقة نفسها التي يلعب بها فريقه وقال: هذا التقارب سيجعل المباراة قوية ومتميزة. وأكد كرونوسلاف احترامه لفريق شباب الأهلي، مشيرا إلى أنه يضم في صفوفه عناصر جيدة، وقال: شباب الأهلي خسر مباراته السابقة بعد أن دفع مدربه بمجموعة من عناصر الخبرة والشاب والحقيقة أنه قدم أداء جيدا لكنه خسر النتيجة، وأعتقد أنه لن يقبل بالخسارة من جديد أمامنا وسيلعب بكل قوته حتى يحقق الفوز من أجل المواصلة في المنافسة والتقدم إلى المرحلة الثانية.

وأكد أن طموحات «السماوي» في الفوز كبيرة، ذاكرا أن اللاعبين يؤدون كل مباراة دون التفكير في بقية المباريات ويركزون فقط على الفوز بغض النظر عن مستوى المنافس، وقال: علينا مضاعفة مجهودنا والفوز على منافس قوي ليس سهلاً.

غيابات

وأشار المدرب الكرواتي إلى وجود غيابات في صفوف فريقه بسبب الإصابات مثل أحمد دادا وفواز عوانة وأحمد الشامسي وسالم الحمادي، مبينا أن النقص ليس من مصلحة أي فريق وجاهزية كل العناصر تتيح للمدرب اختيار الأكثر جاهزية في المباريات وقال: على الرغم من وجود الغيابات لكن فريقي جاهز تماما بدنيا ومعنويا.

وأكد كرونوسلاف إلى أنه سيعمل على إجراء تغيير في تشكيلته مقارنة بالتشكيلة التي اعتمد عليها في مباراة الوحدة يوم الثلاثاء الماضي، ومؤكدا في الوقت نفسه ثقته في جميع العناصر لتقديم مستوى جيد والمساهمة في حصد النقاط الثلاث.

مانع: مسؤوليتنا مضاعفة

أكد مانع محمد مدافع شباب الأهلي، جاهزيته لخوض لقاء فريقه وبني ياس وقال: أنا رهن إشارة الجهاز الفني متى ما طلب مني التواجد في التشكيلة الأساسية، وتحدث مانع محمد عن لقاء دبا الفجيرة الماضية، قائلاً: النتيجة السلبية تضاعف مسؤولية اللاعبين، حتى يعزز الفريق حظوظه في التأهل، خاصة وأننا نلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا أمام بني ياس. دبي - البيان الرياضي

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