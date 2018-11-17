الوصل ودبا.. صراع التأهل

المصدر: Ⅶ دبي - عز الدين جاد الله-الفجيرة - محمد فضل

يستضيف فريق الوصل في الخامسة إلا ربع من مساء اليوم على ملعب «الفهود» بزعبيل نظيره دبا الفجيرة، في صراع التأهل ضمن منافسات المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي لكرة القدم، ويتطلع أصحاب الأرض إلى الفوز أملاً في التأهل لدور الثمانية، وللوصل 4 نقاط مقابل 6 لدبا الذي يدخل المباراة بنشوة الفوز على شباب الأهلي ويفتقد المدرب جهود كل من الأردني ياسين البخيت والكيني جمعة مسعود المنضمين لمنتخباتهما إلى جانب عادل سبيل المتواجد مع المنتخب الأولمبي.

إصابات

وأكد المدرب الوطني حسن العبدولي المدير الفني لفريق الوصل على أن فريقه يرفع شعار الفوز أمام دبا الذي يتمتع بالتنظيم الدفاعي والانتشار الهجومي وقال: منافسنا يمتلك 6 نقاط، ونبذل ما في وسعنا لتحقيق الفوز حتى نحافظ على حظوظنا في التأهل.

وأضاف: غالباً ما يؤدي تراكم المباريات إلى حدوث إجهاد وإصابات للاعبين، ولدينا عدد من المصابين، مثل محمد سرور وحمد البلوشي وعبد الله خميس إضافة إلى الثنائي المصاب منذ فترة عبد الله صالح وعلي الأنصاري، بجانب غياب الرباعي الدولي خميس إسماعيل وعلي سالمين وعبد الله جاسم وعلي صالح، ونسعى لإعطاء فرصة المشاركة لأكبر قدر من اللاعبين في المباريات الحالية.

فكرة ممتازة

وعن مشاركة الشباب في كأس الخليج العربي، قال:فكرة ممتازة ونشكر اتحاد الكرة على تطبيقها، فعندما كنا نعمل في المراحل السنية طالما رأينا اللاعبين الصغار وهم يحلمون بفرصة للمشاركة مع الفريق الأول، وهذا القرار ساعدهم كثيراً على تحقيق أمنياتهم،بعدما أجبر الأندية على مشاركة اللاعبين الصغار في البطولة، ونعمل على إعطاء الفرصة لأغلب اللاعبين الصغار في المباريات المقبلة في البطولة، ومنحنا بالفعل الفرصة للثلاثي يوسف المهيري وسيف مطر وأحمد عيسى في المباراة الماضية أمام عجمان وقدموا أداء جيداً في المباراة.

ووصف السوري محمد قويض مدرب دبا مواجهة الوصل بالمهمة والصعبة لفريقه،وبمثابة «حياة أو موت» للفريقين من أجل المنافسة على خطف إحدى بطاقات التأهل إلى دور الثمانية، وأقر قويض بامتلاك الامبراطور عناصر قوية في الدفاع وقوة ضاربة في الهجوم رغم الظروف الخاصة بالإصابات التي طالت بعض مدافعيه مثل وحيد إسماعيل وعبدالله صالح لكن كل هذه الأمور لا تقلل من خطورة الوصل.

أداء

وشدد قويض على أهمية تركيز اللاعبين والسعي لتقديم الأداء القوي الذي يؤهل فريقه لمتابعة الصحوة إثر الفوز على شباب الأهلي والذي مثل دافعاً قوياً للاعبين، وقال: أي نتيجة إيجابية تعزز حظوظنا للمنافسة على الانتقال إلى الدور الثاني، ولن نفرط في هذه الحظوظ والمهم ألا نخسر اليوم.

وجدد المدرب ثقته في لاعبي دبا لتقديم المردود القوي والعودة بنتيجة إيجابية في ظل حالة التفاؤل داخل الفريق.

الشيباني: قنص النقاط الثلاث

أكد خالد الشيباني اللاعب الشاب في صفوف الوصل اهمية مباراة دبا مشيراٌ إلى تطلع فريقه إلى قنص النقاط الثلاث لتعزيز حظوظه في التأهل لدور الثمانية، وقال: سنكون في الموعد لتحقيق الفوز رغم صعوبة المباراة حيث يقدم دبا مردوداً طيباً ولديه عدد من اللاعبين المميزين. مشيراً إلى أن لاعبي «الإمبراطور» يكثفون جهودهم لتحقيق نتائج إيجابية.دبي - البيان الرياضي