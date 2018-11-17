الوحدة وكلباء.. فرصة الوجوه الجديدة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق-كلباء - علي الظاهري

يسعى الوحدة إلى الابتعاد بصدارة المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي والوصول إلى النقطة 16عندما يستضيف اتحاد كلباء في الخامسة إلا عشر دقائق من مساء اليوم على استاد آل نهيان، في الجولة الخامسة من المنافسات، وحجز «العنابي» مقعده كأول المتأهلين إلى دور الثمانية متصدراً المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من الفوز في 4 مباريات والتعادل في واحدة، واتفق مدربا الفريقان الروماني ريجيكامب، والإيطالي فيفياني على أن المباراة فرصة للوجوه الجديدة والشابة بالفريقين، حيث يواصل ريجيكامب الدفع بالعناصر الشابة مع تجهيز عدد من العناصر التي غابت الفترة الماضية بسبب الإصابة أمثال محمد برغش وسلطان الغافري، فيما أكد فيفياني حرصه على الدفع بوجوه جديدة لم تحظ بفرصة المشاركة في المباريات الماضية.

كما أن كلباء الذي يحتل المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة يتمسك بالأمل الضعيف من خلال الفوز اليوم على الوحدة وفي المباراة المقبلة على شباب الأهلي للوصول إلى 7 نقاط، وانتظار تعثر المنافسين، ويفتقد الفريق خدمات عدد من اللاعبين، أبرزهم المجري جوجاك الذي يشارك مع منتخب بلاده في وديتي فنلندا واستونيا.

تركيز

وشدد الروماني ريجيكامب مدرب الوحدة على أن تركيز فريقه منصب على مباراة كلباء اليوم وليس مباراة الجزيرة المقبلة في الدوري رغم أن نتيجة لقاء كلباء «تحصيل حاصل»، وقال: نسعى إلى الفوز لاستعادة التوازن والأداء الجيد، بعد النتائج السلبية الأخيرة في الدوري.

وأبدى ريجيكامب سعادته بعودة محمد برغش وسلطان الغافري، وقال: فترة التوقف جاءت إيجابية في استعادة المصابين، بينما يواصل المغربي مراد باتنا برنامج التأهيل لتجهيزه لمباراة الجزيرة بعد أن عانى من آلام عضلية في الفترة الأخيرة.

وأوضح مدرب الوحدة أن هدف فريقه المنافسة على كل البطولات الموسم الحالي وليس فقط على كأس الخليج العربي كما فسر البعض تصريحاته عقب مباراة بني ياس الأخيرة، مشيراً إلى أن الفريق يسعى إلى استمرار نتائجه الجيدة في البطولة وإنهاء دور المجموعات من دون خسارة أو استقبال أية أهداف.

استعداد

وأكد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب اتحاد كلباء، أنه تنتظرهم مباراة أمام فريق كبير بحجم الوحدة الذي يمتلك لاعبين من العناصر الشابة المميزة، مشيراً إلى أنه يحرص على الدفع بوجوه جديدة لم تحظ بفرصة المشاركة في المباريات السابقة لكي يثبتوا قدراتهم ومهاراتهم. وعن أبرز الغيابات قال: هم ثلاثي المنتخب الأولمبي خالد الشحي وأحمد النقبي وماجد المحرزي، إلى جانب جوجاك.

وأضاف: عيوننا على مباريات الدوري ومواجهة الوحدة فرصة مثالية للاستعداد لهذه المباريات، ويسعى الفريق إلى الظهور بصورة جيدة وتقديم أفضل العروض للخروج بنتيجة إيجابية، لافتاً إلى أن فريقه يخوض جميع المباريات بطموح الفوز.

وليد سراج: التركيز مفتاح النهاية السعيدة

أكد وليد سراج لاعب اتحاد كلباء، أن فريقه جاهز لمواجهة الوحدة اليوم، حيث تتطلع كتيبة «النمور» إلى تقديم مستويات قوية ونتائج إيجابية في جميع المباريات المقبلة، مشدداً على ضرورة العودة من العاصمة أبوظبي بنتيجة إيجابية، مشيرا إلى أن التركيز مفتاح النهاية السعيدة، وقال: الفريق خاض تدريباته الأخيرة بمعنويات عالية ويحرص الجميع على بذل أقصى طاقتهم من أجل تحقيق النتيجة التي يتطلع إليها الجميع، مشدداً على أهمية التركيز والتقليل من الأخطاء قدر المستطاع للوصول إلى النهاية السعيدة عبر كسب اللقاء.

وتمنى سراج أن يحالفهم التوفيق في المهمة من أجل العودة بثلاث نقاط من العاصمة أبوظبي.كلباء - البيان الرياضي