ملاعب دبي والشارقة جاهزة لـ «الإمارات 2019»

المصدر: دبي - عدنان الغربي، إيهاب زهدي

قام وفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، برئاسة داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد، بزيارة تفقدية أخيرة للاطمئنان على جاهزية استادات نادي الشارقة، وراشد بنادي شباب الأهلي، وآل مكتوم بنادي النصر، للمشاركة في استضافة مباريات نهائيات كأس آسيا في الإمارات خلال الفترة من 5 يناير إلى 1 فبراير 2019.



جدول الزيارة



بدأ الوفد زيارته باستاد نادي الشارقة، بحضور عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي مدير مجموعة الشارقة، وخالد الناخي نائب مدير المجموعة، والدكتور إيهاب سالم مدير الحدث.

ورحب عيسى هلال، بحضور بالوفد ، وأكد أن إدارة المجموعة واللجان تسابق الزمن لضمان تنظيم بطولة ناجحة واستمراراً للنجاحات السابقة في الإمارة.



ثم انتقل الوفد الآسيوي لزيارة استادي راشد بنادي شباب الأهلي، وآل مكتوم بنادي النصر، يرافقه عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي مدير البطولة، وكان في استقبال الوفد سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي رئيس مجموعة دبي، وصلاح أمين، عضو مجلس دبي الرياضي، نائب رئيس مجموعة دبي.



والعقيد حمد بن ديلان مدير مجموعة دبي، وعلي عمر نائب مدير مجموعة دبي. أبدى ويندسور، رضاءه التام عن تجهيزات استاد راشد بنادي شباب الأهلي، وأكد أن الملعب جاهز من الآن بالفعل للمشاركة في استضافة مباريات كأس آسيا، وذلك بعدما قام بجولة شاملة لكافة أرجاء الملعب، واستمع إلى شرح مبسط من العقيد حمد بن ديلان، عن الجوانب التي تم تطويرها من الملعب وفق تعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ثقة قارية

أعرب ويندسور، عن ثقته في قدرة الإمارات على تنظيم بطولة تاريخية لكأس آسيا، مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 فريقاً، وأبدى رضاءه عن جاهزية استادات الشارقة وآل مكتوم وراشد، وقال: «استاد نادي الشارقة، وصل إلى المرحلة النهائية في التجهيزات، وأنا متأكد من انتهاء الأعمال فيه بالموعد المحدد، أما استاد راشد، فهو جاهز تماماً لاستقبال المباريات من الآن،.

وعموماً اللجنة العليا المحلية المنظمة، وبالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، تسير على الطريق الصحيح، وسعداء بما تحقق حتى الآن فيما يتعلق باستعدادات الإمارات لاستضافة البطولة، خاصة وأن الإمارات مشهود لها بالنجاح في استضافة الأحداث الرياضية الهامة، وكبرى بطولات كرة القدم».

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