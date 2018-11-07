شكراً خليفة

المصدر: البيان الالكتروني

وجّه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإلغاء تشفير جميع مباريات دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة دعماً للقطاع الرياضي الوطني وفتح المجال للجمهور لمشاهدة البث المجاني للمباريات.

ويعكس التوجيه حرص القيادة الرشيدة على توفير فرصة متابعة المباريات الرياضية للجمهور وتوفير مقومات الارتقاء بالقطاع الرياضي في الدولة.

وتولي حكومة الإمارات أهمية قصوى لتطوير القطاع الرياضي من حيث البنية التحتية المتطورة والملاعب والمنشآت الرياضية والنقل التلفزيوني المجاني للأنشطة الرياضية لعامة الجمهور.

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إلغاء تشفير جميع مباريات دوري الخليج العربي