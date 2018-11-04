النصر والظفرة.. عنق الزجاجة

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي-أبوظبي- أحمد عيسى

يبحث النصر والظفرة عن الخروج من عنق الزجاجة عندما يلتقيان عند الساعة 16.50 من مساء اليوم على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي لحساب الجولة 9 لدوري الخليج العربي، حيث يحتل فرسان الظفرة المركز 11 بـ 9 نقاط مقابل 8 للعميد في المركز 12.

ويسعى العميد لتعويض تعثره في الجولة الماضية عندما تعادل مع الإمارات خارج أرضه في مباراة كانت تسير لصالحه لكنه لم يستغل تقدمه 3-1 مكتفياً بنقطة واحدة عقدت وضعيته في مؤخرة الجدول وزادت من انتقادات الجماهير لأسلوب وطريقة لعب المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش الذي أصبح مطالباً أكثر من أي وقت مضى بتحقيق الفوز خاصة بعد أن أهدر الفريق العديد من النقاط على يديه.

ويفتقد النصر جهود حارس مرماه احمد شمبيه في المقابل استعاد كل لاعبيه المصابين آخرهم راشد عمر الذي انضم بداية الأسبوع إلى التدريبات الجماعية وأصبح ضمن خيارات المدرب شأنه في ذلك شأن لاعب خط الوسط خالد جلال، إضافة إلى عودة المدافع محمد عايض الذي استوفى عقوبة الإيقاف.

وشدد يوفانوفيتش على ضرورة تحقيق الفوز، معترفاً في الوقت نفسه بإهدار فريقه لعدة نقاط سهلة بسبب الأخطاء الفردية وغياب التركيز، وقال: يجب العمل على تصحيح الأخطاء، لعبنا بشكل جيد آخر 4 مباريات، لكن هذه الأخطاء تكلف الفريق الكثير، أعتقد أن المشكلة تتعلق بعدم التركيز، نؤدي بشكل جيد ونخلق العديد من الفرص ونسجل بسهولة، لكننا نقبل في الوقت نفسه أهدافاً سهلة بسبب الأخطاء وقلة التركيز.

وأضاف: سجلنا 3 أهداف أمام الوصل وهدفين في الوحدة و3 في الإمارات، مشكلتنا مثلما أشرت تكمن أساساً في غياب التركيز، نحتاج في بعض المواقف إلى الاحتفاظ بالكرة، يجب أن نكون أكثر تركيزاً.

موقف حرج

من ناحيته قال الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة إن فريقه في موقف حرج قبل لقاء النصر اليوم بسبب الغيابات المؤثرة التي يعاني منها مع خسارته لنتيجة المباراة السابقة ضد بني ياس مما يتطلب من الفريق الخروج بنتيجة إيجابية أمام خصم قوي لديه رغبة كبيرة في الفوز، وأضاف: نفقد البرازيلي رومولو دو سانتوس الذي غاب عن المباراة الماضية أيضا بسبب الإصابة والآن انضم إليه سهيل المنصوري لذات السبب، هما لاعبان مؤثران بالتأكيد وغيابهما عن التشكيلة يمثل خسارة كبيرة، الجيد في المباراة أن المهاجم سعيد جاسم أصبح جاهزاً بعد تجاوزه للإصابة ويمكن أن يقدم مردوداً يعوض به غياب زملائه المصابين.

وعاد مدرب الظفرة وقال: رغم الغيابات لكننا نمتلك دافعاً كبيراً لتقديم مباراة جيدة وتعويض الخسارة السابقة، قدمنا 3 مباريات جيدة حصدنا خلالها 9 نقاط، ثم توقفت انتصاراتنا بالخسارة ضد بني ياس، علينا العودة سريعاً إلى حصد النقاط حتى لا نتعرض لضغوط نفسية يمكن أن تنعكس سلباً على الأداء والنتائج.

وأثنى رازوفيتش على منافسه وقال إن النصر فريق جيد يمتلك عناصر تتميز بالموهبة العالية وأضاف: تابعت النصر في المباريات السابقة وأعرف إمكانات لاعبيه جيدا، بداية الفريق لم تكن موفقة لكنه نجح في تنظيم صفوفه وعاد للأداء الجيد، أعتقد أنه سيبذل كل ما عنده في الملعب حتى يفوز اليوم، لكننا يجب أن نلعب بجدية وأن نحسن استغلال الفرص المتاحة حتى نتمكن من تحقيق الفوز عليه.

وأعلن المدرب الصربي ثقته في لاعبيه وقال: عندما كنا نحتل ذيلية الترتيب كنت أعلم جيداً أن الفريق سيتقدم في في مركزه إلى الأفضل بسبب وجود لاعبين مميزين، وحالياً أنتظر منهم التأكيد على إمكانية التقدم أكثر من موقعهم الحالي بالأداء داخل الملعب ونيل نقاط الفوز سواء في مباراة اليوم أو المواجهات المقبلة لكن تركيزنا الآن على لقاء النصر فقط والذي أعتبره من أصعب المواجهات.

قفزة

من ناحية أخرى أكد إبراهيم عيسى حارس مرمى النصر أنه يتوجب على فريقه طي صفحة التعادل مع الصقور والتفكير في مباراة الظفرة، مشيراً إلى أنه رغم تعثر العميد، أكثر من مرة إلا أنه مازال قريباً من فرق المقدمة ويكفيه الفوز على الظفرة لتحقيق قفزة كبيرة في جدول الترتيب، وقال: نملك فريقاً جيداً وعلينا مواصلة العمل بجدية للعودة إلى سكة الانتصارات ونحن قادرون على ذلك خاصة بعد الأداء القوي الذي ظهرنا عليه في الجولات الأخيرة.

وأوضح إبراهيم عيسى أن نجاحه في مهمة حراسة المرمى تحقق بفضل تعاون زملائه والثقة الكبيرة من المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، مؤكداً أن تعويض حارس مرمى بحجم أحمد شمبيه لم يكن مهمة سهلة لكنه أثبت أنه على قدر المسؤولية وسعيد بالمستوى الذي قدمه.

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