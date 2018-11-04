الشارقة واتحاد كلباء.. قمة وأمان

المصدر: Ⅶ الشارقة - عماد الدين إبراهيم-كلباء -علي الظاهري

يستضيف فريق الشارقة في ملعب ستاد خالد بن محمد في السابعة والنصف من مساء اليوم فريق اتحاد كلباء ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، في مواجهة تعتبر تحدياً كبيراً للفريقين، فالشارقة يسعى للبقاء في القمة بينما يبحث اتحاد كلباء عن الوصول مبكراً إلى بر الأمان، ويدخل الفريقان ديربي إمارة الشارقة بحسابات مختلفة، حيث يعمل اتحاد كلباء على العودة إلى الانتصارات وتحسين موقعه في الترتيب العام للدوري ، فيما يخوض فريق الشارقة مباراته اليوم وهو متصدر الترتيب العام برصيد 20 نقطة و21 هدفاً، وفي الجولة الماضية حقق فوزاً غاليا ًعلى فريق العين بهدفين مقابل هدف، واستعد جدياً لمواجهة اليوم تحت إشراف جهازه الفني بقيادة المدرب عبد العزيز العنبري الذي عمل على معالجة كافة السلبيات التي صاحبت أداء الفريق في الجولة الماضية أمام فريق العين.

ويتطلع فريق اتحاد كلباء إلى العودة لسكة الانتصارات واستعادة نغمة الفوز المفقودة منذ أكثر من 35 يوماً وتحديداً من الجولة الرابعة التي قهر فيها النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأجرى الفريق تدريباته الأخيرة رافعاً شعار الفوز والتخلص من الأخطاء التي كلفت غالياً في المباريات السابقة بعد أن كان الفريق متقدماً في مناسبات عدة على منافسيه لولا الهفوات وفقدان التركيز لدى بعض اللاعبين، مما جعل الجهاز الفني بقيادة الإيطالي فابيو فيفياني ‏ يركز خلال التدريبات الماضية على معالجة هذه السلبيات والبحث عن حلول ناجعة ‏أملاً في إعادة الانتصارات لفريقه اتحاد كلباء الذي حقق أفضل انطلاقة تعتبر هي الأفضل ‏في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين وذلك عبر تحقيق ثلاثة انتصارات تاريخية وحصاد 10 نقاط في أربع جولات.

ويخوض الفريق المباراة كامل الصفوف باستثناء بعض العناصر أبرزهم الحارس محمد البريق الذي يغيب بسبب الإصابة.

مباراة قوية

تحدث مدرب فريق الشارقة عبد العزيز العنبري عن استعداد الملك للقاء اتحاد كلباء اليوم بأن فترة الإعداد للمباراة كانت قصيرة بعد مباراتهم الأخيرة أمام العين وأغلب التدريبات كانت عبارة عن استشفاء للاعبين، وضغط المباريات يمر ويعاني منه جميع الفرق، وأضاف العنبري: أتمنى أن ندخل اللقاء بتركيز عال خصوصاً بعد المستوى الجيد الذي قدمه الفريق في المباريات السابقة، ويجب نسيان مباراة العين والعمل للقاء القادم أمام اتحاد كلباء والذي دائماً ما يقدم مستويات جيدة ونتائج إيجابية خارج ملعبه، كما يمتلك اتحاد كلباء عناصر جيدة من مواطنين وأجانب ومدرب جيد سبق له العمل في دورينا.

التركيز مطلوب

وأكمل العنبري حديثه بأن المباراة صعبة والتركيز مطلوب للخروج بنتيجة إيجابية وصفوفنا مكتملة ولا توجد غيابات في الفريق، كما تحدثنا مع اللاعبين بخصوص اختلاف وضع الفريق عن المواسم السابقة وضرورة اختلاف فكر التعامل مع المباريات، والموسم الحالي لا يوجد به فريق سهل وأغلب الأندية توفقت في تعاقداتها مع الأجانب، واتحاد كلباء يمتلك قوة هجومية جيدة ويجب أن نلعب بشكل متوازن في جميع الخطوط، والنتائج الإيجابية دائماً تعطي الثقة للاعبين ويجب استغلال عاملي الأرض والجمهور في المباراة ولمسنا ذلك في اللاعبين، كما نفكر في المباريات بشكل تدريجي ونأخذ كل مباراة على حدة، وتفكيرنا منصب في مباراة اتحاد كلباء وكيفية الخروج بنتيجة إيجابية وحديث اللقب سابق لأوانه.

قاعدة جماهيرية

وعن الجماهير تحدث العنبري بأن اللاعبين يوصلون رسالة الفريق للجماهير قبل وبعد المباراة عن طريق التحية للجمهور المتواجد على المدرج، افتقدنا الجماهير في فترات كثيرة سابقة ونعلم بأن الشارقة يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة ووجودهم دعم كبير للفريق واللاعبين.

وأكد فابيو فيفياني مدرب اتحاد كلباء أن فريقه قادر على إيقاف انتصارات الشارقة صاحب الصدارة، واعتبر اللعب أمام المتصدر ‏ فرصة للعودة إلى سكة الانتصارات‏ لافتاً إلى أنه حرص في الأيام الماضية على الاستشفاء البدني والذهني لدى اللاعبين سعياً إلى الوصول للجاهزية المطلوبة.

وأضاف فيفياني ‏انه حرص على التحضير والاستعداد المكثف قبل 48 ساعة من المواجهة أمام الملك ‏وسعى خلال المران الأخير إلى الوصول للتشكيلة المثالية والطريقة المناسبة للوصول إلى الفوز، مشيراً إلى أن المباراة السابقة باتت ‏في طور النسيان والتركيز منصب على المباريات المقبلة بداية من اليوم والتي يسعى الفريق فيها إلا انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من أصحاب الصدارة.

‏وشدد فيفياني على ضرورة التركيز في اللقاء والتقليل من الأخطاء واستغلال الفرص للعودة بنتيجة إيجابية من قلعة الملك .

علي الظنحاني: نركز فقط على النقاط الثلاث

قال علي الظنحاني، لاعب الشارقة، إنهم كلاعبين يعلمون أهمية مباراتهم أمام اتحاد كلباء اليوم خصوصاً، أنها تأتي بعد لقاء العين والمباراة لن تكون سهلة، وأضاف: «نتوقع حضور جماهيري ودعم كبير من أوفياء الملك في مواجهة اليوم، في المقابل يجب علينا نحن اللاعبين تقديم مستوى مُرضٍ ونتيجة إيجابية والاستمرار بنفس الأداء، والتركيز مطلوب في جميع المباريات، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق من رب العالمين للحصول على النقاط الثلاث وإكمال المشوار».

وتحدث الظنحاني عن توجيهات الجهاز الفني والإداري بأنها «واضحة بخصوص التعامل مع المباريات ونعمل بكل جهدنا لرسم الفرحة على وجه عشاق الملك، ونعمل مع الجهاز الفني للوقوف على الأخطاء التي تقع خلال المباريات، وظهور الفريق بهذا المستوى سببه التعاون وروح الأسرة الواحدة، ولا يوجد لاعب يضمن وجوده في التشكيلة الأساسية، الجميع مجتهد والمنافسة الشريفة موجودة بين اللاعبين، وهدفنا مصلحة الفريق في المقام الأول». الشارقة - البيان الرياضي

وليد سراج: جاهزون لأصحاب الصدارة

أكد وليد سراج، لاعب اتحاد كلباء، ‏أن الفريق جاهز لمواجهة فريق الشارقة صاحب الصدارة اليوم، وقال سراج إن اللعب كمجموعة واحدة بتركيز وانضباط عاليين هو سلاح الفوز والعودة بنتيجة إيجابية من الشارقة. ‏وأشار سراج إلى أن فريقه طوى صفحة ‏الخسارة في الجولة الماضية ‏أمام فريق عجمان التي انتهت لصالح الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مضيفاً أن الجميع تعاهد على تصحيح الصورة والعودة بنتيجة إيجابية.

ومضى سراج مؤكداً أن كتيبة «النمور» ستبذل أقصى ما لديها من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهير الفريق الوفية، معتبراً أن الفوز بمواجهة الديربي سيمنح فريقه الكثير من القوة لمواصلة الطريق الصعب في دوري الخليج العربي، كما سيكون خير هدية للجمهور بعد فترة الغياب عن الانتصارات. كلباء - البيان الرياضي