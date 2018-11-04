العين وبني ياس.. معنويات متناقضة

المصدر: Ⅶ العين- طلحة عبدالله-الظفرة- أحمد عيسى

يدخل العين وضيفه بني ياس مباراة اليوم لحساب الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي بمعنويات متناقضة، فالعين الذي يملك (16 نقطة) تعرض لضربة معنوية قوية بالخسارة من الشارقة في الجولة السابقة، وهو يأمل بالعودة إلى طريق الانتصارات، وتعويض خسارته الأخيرة، يستضيف على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، في السابعة والنصف من مساء اليوم نظيره فريق نادي بني ياس (10 نقاط) القادم إلى اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز على الظفرة في الجولة الثامنة.

وأكمل الفريق البنفسجي تحضيراته الميدانية بمران أخير، أجراه أمس على ملعبه، وبات في كامل جاهزيته الفنية والبدنية لمواجهة الليلة بعد أن وقف المدرب على الأخطاء والسلبيات التي صاحبت أداء الفريق في اللقاء الأخير، وعمد إلى تصحيحها وعلاجها من خلال إخضاع اللاعبين إلى تمارين واختبارات متنوعة شملت تنفيذ وتطبيق الجمل التكتيكية المتنوعة.

وقال الكرواتي زوران ماميتش، مدرب العين، إن فريقه مطالب بمضاعفة جهوده، والقتال بقوة على أرضية ملعب المباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لافتاً إلى أن المهمة لن تكون سهلة، وأن مواجهة بني ياس في غاية الأهمية، وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أول من أمس للكشف عن استعدادات فريقه للقاء الليلة: علينا تقديم مستوى أفضل مما كنا عليه في الجولة السابقة، وينبغي العمل بقوة من أجل تحقيق النتيجة المأمولة، وهذا يتطلب أن نكون أكثر قوة وتركيزاً في أرضية ملعب المباراة.

وأضاف: منافسنا اليوم فريق متميز وظل يقدم مستويات قوية أمام فرق متميزة مثل الجزيرة، والوحدة، والوصل، ومن المؤكد أنه سيعمل من أجل متابعة ظهوره القوي أمام فريقنا الليلة، كما يتميز بني ياس، بالتسجيل من أنصاف الفرص، ومن المهم أن نكون أمامه في قمة التركيز منذ البداية وحتى نهاية المباراة، وقد اقتصرت تحضيراتنا على جوانب الاستشفاء والعمل على النواحي التكتيكية، بسبب ضيق المساحة الزمنية بين الجولتين السابقة والحالية.

وفي حين لم يؤكد أو ينف وجود غيابات في صفوف العين لمباراة اليوم، أشار المدرب الكرواتي، إلى أن هناك بعض المشاكل الصغيرة التي يعاني منها بعض اللاعبين بعد مباراة الشارقة الأخيرة، موضحاً أنه سيعتمد على العناصر الأكثر جاهزية للزج بها في التشكيلة الأساسية لمباراة الليلة، وشدد على أهمية وضرورة المساندة الجماهيرية للفريق اليوم وفي كل الأوقات.

مواجهة صعبة

من ناحيته اعترف الكرواتي كرونوسلاف غورديتش مدرب بني ياس بصعوبة مباراة فريقه ضد العين اليوم، ذاكراً أنها أمام خصم كبير مدجج بالنجوم مثل بيرغ وكايو وبندر الأحبابي وغيرهم، وأن الفوز فيها يتطلب مجهوداً مضاعفاً من لاعبيه.

وأضاف: صحيح أن نتائج العين الأخيرة لم تكن جيدة لكنه يظل فريقاً كبيراً وعودته لمستواه الحقيقي متوقعة في أي مباراة، لأنه يمتلك لاعبين من العيار الثقيل، لذلك علينا الحذر واللعب بروح قتالية إذا أردنا الخروج بنتيجة إيجابية.

وأكد مدرب السماوي جاهزية الفريق للقاء، ذاكراً أن الفوز الأخير على الظفرة رفع المعنويات، وزاد من إصرار لاعبيه على مواصلة الانتصارات، وعدم العودة من جديد إلى مربع النتائج السلبية وفقدان النقاط وأضاف: لم نقدم المستوى المتوقع في مباراتنا السابقة لأن الفريق عانى من ضغط نفسي شديد نتيجة غيابه عن حصد النقاط الكاملة، لذلك المردود الفني في الملعب لم يكن جيداً، لكننا حققنا المهم وهو كسب النقاط، وحالياً الفريق في وضع نفسي وبدني جيد وفي كامل الجاهزية لمواجهة العين.

وكشف كرونوسلاف عن استمرار غياب الثلاثي فواز عوانة، أحمد دادا، أحمد الشامسي، بسبب الإصابة مع غياب حسن المحرمي بسبب الإنذارات وأضاف: بالتأكيد الغيابات ليست من مصلحة الفريق لأنها تؤثر على خياراتنا للمباراة، لكن يجب أن نتعامل مع الأمر الواقع، وعلى البدلاء الذين ستتاح لهم الفرصة إثبات وجودهم بتقديم مباراة جيدة حتى يحافظوا على مقعدهم ضمن التشكيلة الأساسية.

زوران صديقي

وأشار مدرب السماوي إلى علاقة صداقة قوية تربطه بمدرب العين زوران، مبيناً أنها علاقة قديمة بدأت في دينمو زغرب الكرواتي. وأضاف: زوران صديقي لكن خلال المباراة سيكون منافسي، أتمنى أن يخرج فريقي فائزاً، لكن إذا خسرنا النتيجة سأكون أول من يقدم له التهنئة.

فايز: فرصة مثالية لتصحيح المسار

يعتقد محمد فايز، مدافع فريق العين، أن مباراة فريقه أمام بني ياس اليوم فرصة مثالية لتصحيح المسار، والعودة للانتصارات بعد خسارته الأخيرة أمام الشارقة بالجولة السابقة من المسابقة، وقال: مع احترامنا لطموحات منافسنا اليوم، ولكننا عازمون على تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، ونأمل أن نحظى بمساندة قوية من جماهير العين التي عوّدتنا على الوقوف بقوة خلف الفريق في كل المناسبات والظروف، ومن جانبنا سنقاتل من أجل تحقيق النتيجة التي تسعد هذه الجماهير الوفية، والمطلوب في مباراة اليوم التركيز واللعب بروح الجماعة والقتال منذ البداية وحتى النهاية.واعتبر فايز، أن التواجد في التشكيلة الأساسية بمثابة حافز قوي بالنسبة له ولأي لاعب من أجل إظهار أفضليته، وتقديم أفضل ما لديه. العين - البيان الرياضي

أورتيغا: نتألق أمام الكبار

ذكر الكولومبي مايكل أورتيغا، لاعب وسط السماوي، أن فريقه لا يهاب مواجهة العين رغم أنه خصم كبير وقوي ومرشح للبطولة، مبيناً أن زملاءه اللاعبين يتألقون أمام الكبار، وأنهم أكدوا ذلك خلال المباريات السابقة، وأضاف: «سنعمل على تقديم أفضل ما عندنا من أجل الوصول إلى مرمى الخصم وتحقيق الفوز». وأكد أورتيغا أنه لم يقدم كل ما عنده مع السماوي ومع المزيد من التجارب سيكون في مستوى أفضل، مبيناً أنه يشعر بتحسن مردوده الفني من مباراة إلى أخرى نتيجة تقدمه في الانسجام والتأقلم على الأجواء، شاكراً لاعبي الفريق على تعاونهم معه من أجل الوصول إلى أفضل مستوى. الظفرة - البيان الرياضي