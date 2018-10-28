نادي النصر: الجهات المختصة أكدت عدم صدور أي إساءة من جماهيرنا تجاه مطر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد نادي النصر، في بيان أصدره اليوم أنه بعد التواصل مع الجهات الأمنية المختصة، اتضح عدم صدور أي إساءة من جماهير نادي النصر تجاه إسماعيل مطر، نجم نادي الوحدة الخلوق ومنتخبنا الوطني، خلال مباراة النصر والوحدة بالجولة السابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وهو الأمر الذي لم يكن محل شكٍ أو استغراب من مسؤولي النادي.

وطالبت إدارة نادي النصر، خلال البيان، وسائل الإعلام بتحري الدقة مستقبلاً، كما طالبت الأشخاص الذين أساؤوا إلى النادي وجماهيره بالتقدم بالاعتذار، إذ لن يتوانى الفريق القانوني بالنادي في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال كل من تسوّل له نفسه النيل من اسم النادي وسمعته.

وجاء في البيان: «يودّ نادي النصر أن يجدد تأكيده وحرصه الكامل على متانة العلاقات الأخوية التي تربطه مع نادي الوحدة الشقيق، وكل الأندية الرياضية وجماهيرها، ويشدد النادي على وقوفه ضد أي سلوك منافٍ للأخلاق الرياضية».

جاء بيان نادي النصر تعقيباً على الأحداث التي صاحبت مباراة النصر الوحدة، والتي على أثرها تناولت بعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة خبراً يفيد بتعرض إسماعيل مطر لإساءة من أحد جماهير نادي النصر طالت أحد أفراد عائلته.

وأكد البيان: «هذا الأمر أحدث جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي، كما تداوله عدد كبير من الناشطين في قنوات التواصل الاجتماعي، متهجمين على نادي النصر وجماهيره دون تحري الدقة حيال الواقعة، وحرص نادي النصر على تقصي الحقائق، وعدم التسرع في إصدار الأحكام، وإيماناً من النادي بأن التحقيق والتحري في تلك المسائل هو حق أصيل للجهات الأمنية المختصة بذلك، والمنوط بها حماية المنشآت والتصدي للإساءات في ملاعبنا، على الرغم من اليقين التام لمجلس إدارة نادي النصر بأن جماهير النادي فوق مستوى الشبهات، ولطالما ضربت أروع الأمثلة في التحلي بالروح الرياضية واحترام لاعبي الخصم، وتجلى ذلك منذ فترة قريبة في دعمهم وتضامنهم مع لاعب نادي الوحدة أحمد العكبري».