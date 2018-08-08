"البيان" تناقش غداً صفقة إعارة عموري مع رئيس نادي الوصل السابق

المصدر: البيان الإلكتروني

ما أن تم الإعلان عن صفقة إعارة عمر عبدالرحمن "عموري" قائد فريق العين، إلى نادي الهلال السعودي، حتى انقسم الشارع الرياضي بين مؤيد ومعارض عطفاً على القيمة الفنية العالية التي يمثلها أحد أفضل عشرة لاعبين في القارة الآسيوية، ليس فقط على مستوى العين والدوري الإماراتي والمنتخب.

وللحديث عن انعكاسات هذه الصفقة على نادي العين والمنتخب الوطني، يستضيف موقع البيان الإلكتروني غداً عبدالله حارب الفلاحي رئيس مجلس إدارة نادي الوصل السابق في حلقة نقاشية ستبث مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لـ "البيان."

وفي الحلقة التي ستبث الساعة 1:30 ظهراً، سيتحدث الفلاحي عن مدى حاجة المنتخب الوطني للاحتراف في الخارج لتحسين مستوى لاعبيه وما إن كان من المهم نقل هذه التجربة للاعبين آخرين كما ستناقش الحلقة القيمة المادية للصفقة التي تعد ثاني أكبر صفقة إعارة على مستوى العالم، كما ستتطرق الحلقة إلى استعدادت المتنتخب الإماراتي لكأس آسيا.

يمكن للمتابعين التفاعل معنا وإرسال ما لديهم من أسئلة ابتداء من الآن أو توجيه أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة.