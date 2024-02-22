تطورات جديدة لأزمة بعثة الأهلي المصري إلى غانا

المصدر: د ب أ

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انتهت أزمة بعثة الأهلي المصري إلى غانا، بعد الظروف الطارئة التي تعرضت لها الطائرة التي أقلعت بالبعثة من القاهرة في مطار أكرا وعدم قدرتها على الطيران.

وحرص السفير أيمن الدسوقي يوسف، سفير مصر في دولة غانا، على الوجود في مطار أكرا لتسهيل خروج بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي.

وأوضح الأهلي، عبر موقعه الرسمي، أمس، أن السفير المصري، برفقة مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي رئيس البعثة، حرص على تسهيل خروج البعثة وتذليل أي صعاب، ومساعدة الجهاز الإداري في إنهاء كل الإجراءات الإدارية، للخروج من مطار أكرا والتوجه إلى أحد الفنادق القريبة من المطار للمبيت هناك.

وأفاد الموقع بأن الطائرة هبطت في مطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار بتحريك الطائرة تمهيداً للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، ما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن.

وأضاف أنه في ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.

ويستعد الأهلي لملاقاة مضيفه ميدياما الغاني غداً الجمعة، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

يُذكر أن الأهلي حامل اللقب يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، بينما يقبع ميدياما في ذيل الترتيب برصيد 4 نقاط.

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