تعرّض طائرة الأهلي المصري لحادث خلال رحلتها إلى كوماسي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرضت الطائرة التي تقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري، مساء أمس، إلى مدينة كوماسي الغانية، لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة.

ويستعد الأهلي لملاقاة مضيفه ميدياما الغاني غداً، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وذكر الأهلي، عبر موقعه الرسمي، اليوم، أن الطائرة هبطت قبل 4 ساعات بمطار العاصمة الغانية أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيداً للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، ما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن.

وأصبحت بعثة الفريق في ورطة، حيث يبحث الجهاز الإداري عن فندق للإقامة به الليلة، في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي، وفي الوقت ذاته تقوم إدارة الأهلي باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح موقع الأهلي أنه في ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن الفريق الأحمر من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.

يُذكر أن الأهلي (حامل اللقب) يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، فيما يقبع ميدياما في ذيل الترتيب برصيد 4 نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز