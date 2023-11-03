زد يُلحق بالزمالك الخسارة الثانية على التوالي بالدوري المصري

المصدر: د ب أ

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تلقى فريق الزمالك خسارته الثانية على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وخسر أمام زد 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السادسة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز سيراميكا على بيراميدز 2/ صفر وفوز الاتحاد السكندري على سموحة 1 / صفر.

وانتهى الشوط الأول بين الزمالك وزد بالتعادل 1/1، حيث تقدم الزمالك بهدف سجله سيف الدين الجزيري في الدقيقة الثالثة، وتعادل زد بهدف سجله مصطفى عبد الرؤوف في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، تمكن زد من تسجيل هدف الفوز بالمباراة عن طريق ديلسون كاموني في الدقيقة 81.

وتوقف رصيد الزمالك عند ثماني نقاط في المركز السادس، حيث تلقى خسارته الثانية هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين أيضا.

وكانت أول خسارة للزمالك في الدوري هذا الموسم عندما خسر أمام إنبي 1 / 2 في الجولة الخامسة من الدوري.

في المقابل، قفز زد، الذي يشارك للمرة الأولى في الدوري الممتاز، إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

وبهذا الفوز حافظ زد على سجله خاليا من الهزائم، حيث كان هذا الفوز هو الثالث له في الدوري مقابل التعادل في ثلاث مباريات.

وفي المباراة الثانية، خسر فريق بيراميدز أمام مضيفه سيراميكا 2 / صفر.

وسجل هدفي سيراميكا أحمد قندوسي ومحمد شكري في الدقيقتين 21 والثانية من القت بدل الضائع للمباراة.

ورغم هذه الخسارة إلا أن بيراميدز استمر في صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما رفع سيراميكا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن.

وفي المباراة الثالثة، انتزع الاتحاد السكندري فوزا صعبا على مضيفه سموحة 1 / صفر.

ويدين الاتحاد السكندري بالفضل في هذا الفوز للاعبه جوب مابولولو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد سموحة عند ثماني نقاط في المركز السابع.

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