لا أعلم شيئاً عن مستقبلي مع الفريق.. مدرب الزمالك يعلق على الخسارة من زد في الدوري المصري

المصدر: د ب ا

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حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك علي الاعتذار لجماهير ناديه بعد الخسارة 1 /2 أمام زد الجمعة، في الدوري المصري لكرة القدم ، مؤكدا أنه ليس من الطبيعي أن يخسر الزمالك مباراتين متتاليتين، بعد أن خسر أمام إنبي 1 /2 في الجولة الماضية، مشيرا إلى انه لا يعلم شيئاً عن مستقبله مع الفريق.

وقال أوسوريو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة :" المباراة كانت صعبة لأن المنافس يجيد اللعب على الدفاع والتحولات الهجومية وأقدم التهنئة للمنافس".

وأضاف :" نستعد للمباراة قبلها بـ4 أيام ونضع الخطة المناسبة وكان هناك 3 لاعبين كانوا سيتواجدون في التشكيل الأساسي للقاء اليوم ولكنهم لم يشاركوا".

وتابع:" الزمالك سنحت له فرص للتسجيل في الشوط الأول وإذا كان الجزيري سجل الفرصة الثانية التي سنحت له فأعتقد أن الفريق كان سيقتل اللقاء، وعلينا أن نغلق ملف مباراة اليوم ونستعد للقاء بيراميدز في الكأس".

وأوضح :" لعبنا 6 مباريات فقط في الدوري المصري ونحاول أن نتحسن وسنقاتل على الدوري وهناك العديد من المباريات التي يسعى الفريق للفوز فيها".

وشدد أوسوريو على أنه لا يعلم شيئا عن مستقبله مع الفريق، موضحا أنه يعطي 100% من مجهوده مع الفريق في الفترة الحالية.

من جانبه ، أشاد مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد بأداء لاعبيه بعد الفوز علي الزمالك.

وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن اللاعبين نفذوا ما طلبه منهم، مشيرا إلى أن زد حقق فوزا مستحقا.

واضاف :" في الايام الماضية درسنا فريق الزمالك بشكل جيد للغاية ونجحنا في اغلاق مفاتيح لعبه".

وأوضح أن فريقه يستحق الفوز بالنظر إلى إجادة اللاعبين في تنفيذ الخطة وإغلاق كل مصادر خطورة المنافس.

وتوقف رصيد الزمالك عند ثماني نقاط في المركز السادس، حيث تلقى خسارته الثانية هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين أيضا.

في المقابل، قفز زد، الذي يشارك للمرة الأولى في الدوري الممتاز، إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة.



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