مصرع 4 لاعبين من ليبيا بسبب إعصار دانيال

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم وفاة عدد من لاعبي الفرق الليبية المحلية جراء الإعصار الذي ضرب البلاد وسمي بإعصار دانيال الذى تسبب فى حالة كبيرة من الخراب ومصرع الآلاف.



وكتب الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نعزي أنفسنا والوسط الرياضي بفقدان الرياضيين شاهين الجميل وصالح ساسي وأيوب ساسي والحسين شلوف".



بينما نشر حساب نادي الإتحاد الليبي خبر يؤكد وفاة عدد من لاعبي الفرق الليبيه متأثرين بالإعصار الذي ضرب شرقي البلاد، حيث عُثِر صباح اليوم على جثة اللاعب الموهوب شاهين الجميل مهاجم فريق التحدي الليبي لكرة القدم بمدينة درنة شرق ليبيا، بعد يومين من اختفائه جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ليبيا بسبب الإعصار المتوسطي "دانيال" الذي ضرب البلاد فجر الأحد.

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