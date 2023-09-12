ليبيا.. نقل جثامين 145 مصرياً قضوا بالعاصفة «دانيال»

المصدر: البيان

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أعلنت إدارة أمن سواحل مدينة طبرق الليبية، اليوم الثلاثاء، نقل 145 جثة لمصريين، قضوا بسبب العاصفة دانيال المدمرة التي ضربت مدنا في شرق البلاد.

وقالت الإدارة في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك، أنه "وصل عدد 145 جثمانا من إخوتنا المصريين إلى مشرحة طبرق لتغسيلهم والبدء في إرسالهم لذويهم".

وفي بيان لاحق، أفادت الإدارة أن "جميع الوفيات تم نقلها إلى مصر".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وجه القوات المسلحة بمد يد العون والمساعدة للشعب الليبي بعد إعصار دانيال الذي راح ضحيته أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بحسب وزير الصحة الليبي.

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