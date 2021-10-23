الخطيب يقدم أوراق ترشحه رسمياً لرئاسة الأهلي المصري

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

تقدم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري أمس، رسمياً بأوراق ترشحه لرئاسة النادي للدورة الانتخابية (2021 - 2025)، وذلك عقب مغادرته أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وتواجد الخطيب بالمستشفى لمدة يومين بسبب تعرضه لوعكة صحية، ولكنه أصر بعد خروجه منها على التوجه إلى مقر النادي الأهلي للتقدم بأوراق ترشحه للمنصب.

وتجرى الانتخابات أحد يومي 25 و 26 نوفمبر، ووفقاً للائحة الأهلي الخاصة فإن مجلس الإدارة يتكون من 12 فرداً، بينهم الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق و9 أعضاء، منهم عضوان عن الشباب يقل سنهما عن 35 عاماً.

وتقدم أكثر من شخص بأوراق ترشحه من قائمة محمود الخطيب، منهم العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً للصندوق وفي العضوية كل من محمد الغزاوي ومحمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد سراج وخالد عبد القادر وعضوية تحت السن مي عاطف ومحمد الجارحي.

ولم يعلن خالد الدرندلي أمين الصندوق الحالي موقفه من الدخول في منافسة مع خالد مرتجي على نفس المنصب أم عدم الترشح، كما هو الحال لباقي الأعضاء الذين خرجوا من قائمة الخطيب مثل رانيا علواني وجوهر نبيل وإبراهيم الكفراوي.

وبعيداً عن قائمة الخطيب، تقدم الثنائي عمر ربيع ياسين وعبد الرحمن العياشي بأوراق ترشحهما للانتخابات على مقعد مجلس الإدارة تحت السن، فيما ترشح الدكتور أحمد غيط فوق السن.

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