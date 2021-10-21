نقل محمود الخطيب لأحد المستشفيات بعد تعرضه لأزمة صحية

المصدر: د ب أ

تعرض محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري لأزمة صحية نقل على أثرها لأحد المستشفيات في القاهرة.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أن الخطيب تعرض لأزمة صحية عقب الانتهاء من مشاركته في احتفالية أقامها الأهلي مساء أمس الأربعاء لتكريم كل من حسن حمدي، رئيس النادي الأسبق وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأضاف الموقع أن الخطيب لا يزال يخضع للفحوصات الطبية لتحديد أسباب الأزمة وتلقي العلاج اللازم.

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