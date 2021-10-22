آخر تطورات الحالة الصحية لمحمود الخطيب

المصدر: البيان

كشف الفريق الطبي المعالج للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري ، الذي يضم كلًّا من الدكتور حازم ياسين، والدكتور أحمد فرهود، أن حالته مطمئنة بعد الفحوصات والأشعات المتعددة التي أجراها بأحد المستشفيات الكبرى، وأن الوعكة الصحية التي تعرض لها كانت بسبب قصور في الدورة الدموية لمجرى العين، أدى إلى مشكلة في الرؤية بالعين اليمنى، بالإضافة إلى إجهاد عام نتيجة ارتفاع في ضغط الدم والتعرض لضغوط كبيرة.

وقام الفريق الطبي بإجراء فحوصات كاملة لمحمود الخطيب، وكذلك أشعات للتأكد من سلامة شرايين المخ، وبعدها جرى التشاور مع الطبيب الفرنسي الذي يشرف على علاجه منذ عدة سنوات، وتم الاطمئنان على حالته الصحية، لكنه لا يزال موجودًا بالمستشفى.

وشدد الفريق الطبي على حاجة رئيس الأهلي للراحة والابتعاد عن الضغوط العصبية مع الالتزام بالعلاج الدوائي.

ومن جانبه وجه محمود الخطيب الشكر للدكتور حازم ياسين، الذي لم يتركه لحظة واحدة، وحرص على الإشراف بنفسه على كافة الأمور العلاجية، وكذلك الدكتور أحمد فرهود، الذي حضر من الإسكندرية على وجه السرعة لمتابعة الحالة، وبذل كلاهما كل الجهد من أجل راحة رئيس الأهلي، الذي أثنى على الروح الطيبة لهما والاهتمام الكبير من جانب الطبيبين اللذين يستحقان كل التحية والتقدير.

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