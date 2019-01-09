ماذا قال صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا؟

المصدر: وكالات

منح هداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بلاده مصر فرحة مضاعفة، بنيله الثلاثاء جائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني تواليا، وذلك بعد ساعات معدودة على نيل الفراعنة شرف استضافة كأس الأمم الأفريقية صيف 2019.

وقال صلاح بعد تتويجه اثر تسلمه الجائزة من رئيس ليبيريا ونجم بلاده السابق جورج ويا "لا أصدق بأنه مر عام على احرازي الجائزة. كما قلت دائما، هذه الجائزة مهمة جدا بالنسبة لي، أنا أعشقها وكنت أحلم بها منذ الصغر. أنا فخور بإحرازها مرتين. أهديها الى عائلتي، زملائي، الجماهير الى كل من ساعدني لأصل الى هنا".

وأضاف "أتوجه بالشكر لأبناء وطني مصر، وأهدي هذا الجائزة إلى وطني مصر ، ولكل زملائه بالمنتخب الوطني وفريق ليفربول".

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