عام إيقاف إضافي لمرتضى منصور

المصدر: د ب أ

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد إيقاف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك لمدة عام، بسبب تصريحاته وخروجه عن النص في الفترة الأخيرة في حق المسؤولين عن اللعبة، ومن بينهم حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد.

وأوضح بيان الاتحاد الإفريقي أن منصور خالف جميع اللوائح والمواثيق، وبالتالي تقرر حرمانه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة اليد.

وجاء نص الخطاب كالتالي: "تلقت اللجنة الاولمبية المصرية قرار الاتحاد الأفريقي لكرة اليد الصادر في 4 أكتوبر عام 2018 والذى قرر الأتي:

مادة (1): يتم إيقاف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الرياضي لمدة عام من جميع أنشطة كرة اليد، وذلك بسبب تصريحاته في وسائل الاعلام التي تنتهك المادة (5) من ميثاق الأخلاق للاتحاد الدولي لكرة اليد.

مادة (2): يتم تطبيق هذا القرار من تاريخ توقيعه، ويتم نشره على أوسع نطاق وفقاً للحاجة إلى ذلك.

وبهذه المناسبة، تهيب اللجنة الأولمبية المصرية بجميع المنتمين للمنظومة الرياضية المصرية الالتزام بميثاق الأخلاق من أجل رفعة الرياضة المصرية".

يذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية قررت تجميد نشاط منصور، والذي جاء بعد ساعات قليلة من قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بإيقافه لمدة عام عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

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