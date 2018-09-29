الاتحاد الإفريقي يوقف مرتضى منصور عاماً

المصدر: البيان الالكتروني والوكالات

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم(كاف) ،اليوم السبت، إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري لمدة عام واحد عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم ، مع تغريمه 40 ألف دولار.

وفرض الكاف العقوبة بداعي إدلاء رئيس الزمالك بتصريحات مسيئة لكل من أحمد أحمد رئيس الكاف وعمرو فهمى سكرتير الكاف.

وألزم الكاف الاتحاد المصرى لكرة القدم ،برئاسة المهندس هانى أبوريدة، بإبلاغ الزمالك بالعقوبة وتأكيد خضوع رئيس الزمالك لها، مؤكدا أحقيته بفرض تلك العقوبات على رئيس الزمالك، وفقا للوائحه وكذلك البحث والمتابعة فى ضمان تنفيذ تلك العقوبة.

قرار من لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم pic.twitter.com/4kcGwSpOPp — CAF - عربي (@caf_online_AR) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨

جاء ذلك تزامنا مع فعاليات اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الافريقى لكرة القدم (كاف) بمدينة شرم الشيخ ،بحضور وفود الاتحادات الوطنية الأفريقية ، وأحمد أحمد رئيس الكاف والسويسرى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى للعبة (فيفا).

ويحضر الاجتماعات ، التي تنعقد اليوم وغداً الأحد ، مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هانى أبو ريدة.

وتشهد اجتماعات المكتب التنفيذي للكاف مناقشة الأمور الخاصة بالبطولات المنطوية تحت عباءة الكاف ، ومنها دورى أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (كأس الكونفيدرالية) إلى جانب بطولة كأس أمم أفريقيا والبطولة الأفريقية للمحليين.

ويعقب اجتماعات المكتب التنفيذي ، انعقاد الجمعية العمومية التى تجرى خلالها انتخابات على مقعد الكاف بالفيفا.