فيديو .. صلاح يرد على اتحاد الكرة المصري

المصدر: البيان الالكتروني

دار سجال اليوم بين محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري واتحاد الكرة في بلاده حول بعض المطالب التي طالب بها صلاح وتجاهلها اتحاد الكرة من وجهة نظره.

تغريدة بداية الشرارة

فقد نشر النجم صلاح "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، قال فيها: " الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفر لهم الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تماما.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي، لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!

الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي ... لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟! — Mohamed Salah (@MoSalah) August 26, 2018

طلبات صلاح غريبة

رد اتحاد الكرة على صلاح بأن طلبات النجم المصري غريبة حيث ذكر أحمد مجاهد المتحدث باسم اتحاد الكرة في مؤتمر صحافي عقد للرد على تغريدة صلاح إن إحدى الطلبات تتضمن استقبال صلاح عند نزوله من الطائرة من قبل عناصر في الاتحاد المصري، ومرافقته لفندق الفريق.

كما طلب محامي صلاح عدم التقاط أي صور مع نجم ليفربول من قبل أعضاء الاتحاد، وأن أي جلسات تصويرية أو ترويجية يجب مناقشتها مقدما مع محامي اللاعب.

وأكد مجاهد أن مضمون الرسالة التي أرسلت للاتحاد المصري يومي 11 و23 أغسطس، تضمنت "ألفاظا ومفردات نرفضها جميعا"، وتم "تخفيف" محتوى الرسالة حتى يستطيع الاتحاد الكشف عنها مع العامة.

صلاح يفند

ورد النجم المصري على اتحاد الكرة القدم في مقطعي فيديو على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، وتطرق لبعض "المطالب" التي أرسلها للاتحاد.

وأكد صلاح أنه لا يرغب بالحصول على "حراسة شخصية" له وحده، بقدر رغبته بتوفير الحراسة والأمان للمعسكر بشكل كامل، حتى يتسنى له الحركة بحرية داخل المعسكر.

واستاء نجم ليفربول من محاولة تشويه سمعته والتشكيك بوطنيته، وهو الأمر الذي نفاه النجم المصري تماما.

كما طالب نجم ليفربول أن يوفر الاتحاد للاعبين رحلات سفر في درجة رجال الأعمال، عوضا عن السفر في الدرجة السياحية، وهو مطلب سيساعد اللاعبين على الشعور بالراحة وتقديم أفضل المستويات.

وذهب صلاح إلى أنه يتم انتهاك خصوصيته مرارا في معسكرات المنتخب بالسابق، مستشهدا بموقف دخول الأشخاص إلى غرفته في فندق لالتقاط الصور والتحدث إليه، وهو أمر رفضه اللاعب.

الاتحاد المصري: طلبات محمد صلاح غربية

صلاح للاتحاد المصري: أليس لديكم الوقت للرد علينا؟