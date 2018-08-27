صلاح للاتحاد المصري: أليس لديكم الوقت للرد علينا؟

المصدر: البيان الالكتروني

انتقد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، اتحاد الكرة في بلاده، لعدم توفير الراحة له وتجاهل رسائله.

ونشر النجم صلاح "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، قال فيها: " الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفر لهم الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تماما.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي، لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!