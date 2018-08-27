الاتحاد المصري: طلبات محمد صلاح غربية

المصدر: البيان الالكتروني

كشف أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال مؤتمر صحافي عقده الاتحاد المصري "الاثنين" عن طلبات النجم محمد صلاح، والتي جاءت عن طريق محاميه الشخصي عبر رسالة وصلت للاتحاد تتضمن قائمة طلبات "يجب أن تتوفر" لصلاح أثناء تواجده مع المنتخب.

ووفقا لــ "سكاي نيوز عربية"، طلب محامي صلاح توفير عدد من الطلبات الخاصة، أبرزها توفير حارسين شخصيين للاعب خارج غرفة إقامة اللاعب، وتوفير سبل التنقل المريحة من وإلى ملاعب المباراة والتدريب.

كما قال مجاهد أن إحدى الطلبات تتضمن استقبال صلاح عند نزوله من الطائرة من قبل عناصر في الاتحاد المصري، ومرافقته لفندق الفريق.

كما طلب محامي صلاح عدم التقاط أي صور مع نجم ليفربول من قبل أعضاء الاتحاد، وأن أي جلسات تصويرية أو ترويجية يجب مناقشتها مقدما مع محامي اللاعب.

وختم محامي صلاح الرسالة بالتأكيد على أن الطلبات غير قابلة للنقاش مع موكله ويجب أن تنفذ بتفاصيلها، حسب ما قال مجاهد.

وأكد مجاهد أن مضمون الرسالة التي أرسلت للاتحاد المصري يومي 11 و23 أغسطس، تضمنت "ألفاظا ومفردات نرفضها جميعا"، وتم "تخفيف" محتوى الرسالة حتى يستطيع الاتحاد الكشف عنها مع العامة.

وكان صلاح قد هاجم الاتحاد المصري لكرة القدم، وأبدى استياءه من "التجاهل" المتكرر للاتحاد لرسائله ورسائل محاميه مساء الاثنين، عبر تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر".

ودخل صلاح في خلاف مع الاتحاد المصري في أبريل الماضي، على خلفية استخدام صورة صلاح في لوحات إعلانية وعلى الطائرة التابعة للمنتخب بعد التأهل لمونديال روسيا، مما سبب له أزمة بسبب تعاقده مع شركة أخرى.