حقائق مذهلة عن نوفاك ديوكوفيتش بطل أمريكا المفتوحة 2023

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز نوفاك ديوكوفيتش على دانييل ميدفيديف 6-3 و7-6 و6-3 في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس الأحد ليعادل الرقم القياسي التاريخي لمارجريت كورت الحاصلة على 24 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى.

فيما يلي حقائق عن الصربي نوفاك ديوكوفيتش .

* العمر: 36 عاما

* الجنسية: صربي

* التصنيف العالمي: الثاني

* التصنيف في البطولة: الثاني

* أحرز 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى: أستراليا المفتوحة عشر مرات في 2008 و2011 و2012 و2013 و2015 و2016 و2019 و2020 و2021 و2023 وويمبلدون سبع مرات في 2011 و2014 و2015 و2018 و2019 و2021 و2022 وأمريكا المفتوحة أربع مرات في 2011 و2015 و2018 و2023 وفرنسا المفتوحة ثلاث مرات في 2016 و2021 و2023.

* طريقه إلى النهائي:

- الدور الأول: فاز على الفرنسي ألكسندر مولر 6-صفر و6-2 و6-3.

- الدور الثاني: فاز على الإسباني برنابي زاباتا ميرايس 6-4 و6-1 و6-1.

- الدور الثالث: فاز على الصربي لاسلو ديري 4-6 و4-6 و6-1 و6-1 و6-3.

- الدور الرابع: فاز على الكرواتي بورنا جويو 6-2 و7-5 و6-4.

- دور الثمانية: فاز على الأمريكي تيلور فريتز المصنف التاسع 6-1 و6-4 و6-4.

- الدور قبل النهائي: فاز على الأمريكي بن شيلتون 6-3 و6-2 و7-6.

* بدايته

- بدأ لعب التنس في الرابعة من عمره.

- كان والده متسابقا محترفا في سباقات التزلج على الجليد وكان يريده أن يصبح مثله أو يحترف كرة القدم لكنه غير موقفه حين وجد ديوكوفيتش يتألق في التنس في سن مبكرة.

* مسيرته

- شارك لأول مرة في البطولات الأربع الكبرى بدءا من التصفيات في أستراليا المفتوحة عام 2005. أنهى العام وهو أصغر لاعب ضمن المصنفين المئة الأوائل (18 عاما وخمسة أشهر).

- في 2006 حقق أول ألقابه للمحترفين حين فاز ببطولة أميرسفورت.

- تأهل لأول نهائي في البطولات الأربع الكبرى في أمريكا المفتوحة عام 2007 لكنه خسر أمام روجر فيدرر.

- فاز بأول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى في أستراليا المفتوحة 2008، ليصبح أول لاعب صربي يحرز لقبا كبيرا في الفردي.

- قاد صربيا للفوز لأول مرة بكأس ديفيز لفرق الرجال في ديسمبر 2010.

- بدأ عام 2011 بالفوز بسبع بطولات متتالية ولم يخسر أي مباراة حتى يونيو عندما وضع فيدرر حدا لسلسلة انتصاراته في 41 مباراة متتالية عندما تغلب عليه في قبل نهائي فرنسا المفتوحة.

- في يوليو 2011 اعتلى صدارة التصنيف العالمي لأول مرة بعد تأهله إلى قبل نهائي ويمبلدون ثم تغلب على رافائيل نادال في النهائي ليحقق أول ألقابه على الملاعب العشبية.

- فاز على فيدرر في الدور قبل النهائي لأمريكا المفتوحة ثم تغلب على نادال في النهائي ليصبح سابع لاعب يفوز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى في عام واحد منذ بداية عصر الاحتراف عام 1968.

- فاز بثالث ألقابه في أستراليا المفتوحة عام 2012 بتغلبه على نادال في المباراة النهائية التي امتدت إلى خمس ساعات و53 دقيقة وبدأ عام 2013 بالفوز على آندي موراي في نهائي أستراليا المفتوحة ليصبح أول لاعب في عصر الاحتراف يحرز لقب البطولة ثلاث مرات متتالية.

- تغلب على فيدرر في خمس مجموعات في نهائي ويمبلدون 2014.

- بلغ نهائي كل البطولات الأربع الكبرى في 2015. بدأ العام بالفوز بلقبه الخامس في أستراليا المفتوحة.

- فاز بلقبه الثالث في ويمبلدون بالتغلب على فيدرر في النهائي. فاز على فيدرر في نهائي أمريكا المفتوحة ليحصل على ثلاثة ألقاب كبرى في عام واحد للمرة الثانية.

- فاز على موراي في نهائي أستراليا المفتوحة 2016 ليحرز لقبه 11 في البطولات الأربع الكبرى.

- تغلب على موراي مجددا في نهائي فرنسا المفتوحة في ذلك العام ليفوز أخيرا بلقب البطولة المقامة على ملاعب رملية في المحاولة 12. أكمل هذا الفوز حصيلته في البطولات الأربع الكبرى وأصبح ثالث لاعب بعد دون بادج ورود ليفر يحمل ألقاب جميع البطولات الكبرى في آن واحد.

- انسحب من دور الثمانية في ويمبلدون 2017 أمام توماس برديتش وأنهى موسمه في يوليو تموز بسبب إصابة في المرفق الأيمن. عاد بعد غياب استمر ستة أشهر بسبب الإصابة في أستراليا المفتوحة 2018. خضع لجراحة في المرفق بعد خروجه من دور الستة عشر.

- فاز على كيفن أندرسون في نهائي ويمبلدون 2018 ليحرز لقبه 13 في البطولات الأربع الكبرى. أنهى العام بصورة رائعة بالفوز على خوان مارتن ديل بوترو لينال لقب أمريكا المفتوحة للمرة الثالثة.

- فاز على نادال ليحرز لقبه الكبير رقم 15 والسابع في أستراليا المفتوحة في 2019.

- انتهت سلسلة انتصارات ديوكوفيتش في 26 مباراة متتالية في البطولات الأربع الكبرى بعد خسارته أمام دومينيك تيم في قبل نهائي فرنسا المفتوحة.

- أنقذ نقطتين لخسارة المباراة ليهزم فيدرر في النهائي ويحقق لقبه الخامس في ويمبلدون. كانت هذه أول مرة يتحدد فيها لقب الفردي في ويمبلدون في الشوط الفاصل بالمجموعة الحاسمة بعد التعادل 12-12.

- فشل في الدفاع عن لقب أمريكا المفتوحة بعد انسحابه للإصابة في الدور الرابع.

- ساعد صربيا في التتويج بلقب النسخة الأولى من كأس اتحاد اللاعبين المحترفين في 2020 قبل الظفر بلقبه الثامن في أستراليا المفتوحة.

- مع غياب نادال بطل 2019 وفيدرر عن أمريكا المفتوحة 2020 كانت التوقعات تصب في صالح ديوكوفيتش للفوز باللقب لكنه استبعد من البطولة بعد أن أصابت كرته بدون قصد إحدى مراقبات الخطوط ومن ثم توقفت مسيرته الخالية من الهزيمة التي استمرت 26 مباراة في 2020.

- خسر أمام نادال بثلاث مجموعات متتالية في نهائي فرنسا المفتوحة 2020 المؤجلة.

- هزم دانييل ميدفيديف ليعزز رقمه القياسي بالفوز بأستراليا المفتوحة للمرة التاسعة في 2021.

- فاز على ستيفانوس تيتيباس ليحقق لقبه الثاني في فرنسا المفتوحة واللقب رقم 19 في البطولات الأربع الكبرى، ويصبح أول لاعب منذ بدء عصر الاحتراف في 1968 يفوز بكل الألقاب الكبرى مرتين على الأقل.

- فاز على الإيطالي ماتيو بريتيني في نهائي ويمبلدون ليصل إلى 20 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى.

- فقد فرصة الجمع بين ألقاب البطولات الكبرى في عام ميلادي واحد في 2021 بعد خسارته أمام ميدفيديف في نهائي أمريكا المفتوحة.

- غاب عن بطولة أستراليا المفتوحة 2022 بعد ترحيله من البلاد بسبب عدم حصوله على اللقاح ضد كوفيد-19.

- فاز على نيك كيريوس في نهائي ويمبلدون ليحرز لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى، كما فاز باللقب الرابع على التوالي على ملاعب نادي عموم إنجلترا.

- غاب عن بطولة أمريكا المفتوحة 2022 بسبب رفضه الحصول على لقاح كوفيد-19.

- تغلب على تيتيباس في نهائي أستراليا المفتوحة 2023 ليحقق اللقب للمرة العاشرة في ملبورن ويعادل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولات الأربع الكبرى المسجل باسم نادال برصيد 22 لقبا.

- أصيب خلال الاستعداد لفرنسا المفتوحة لكنه نجح هناك في تحقيق رقم قياسي لفردي الرجال بالفوز باللقب 23 بالبطولات الأربع الكبرى ليعود لصدارة التصنيف العالمي.

- ضمن استعادة قمة التصنيف بعد عودته المظفرة إلى أمريكا المفتوحة بالفوز على الفرنسي ألكسندر مولر في الدور الأول.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز