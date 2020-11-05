دبي تعزز الأنشطة والفعاليات الرياضية

المصدر: دبي ــ البيان

ضمن نهج دبي في تعزيز الأنشطة والفعاليات، ومن بينها الأنشطة الرياضية، مع الالتزام بأعلى الإجراءات الصحية، لضمان سلامة الجميع، وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بتنظيم «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، يوم الجمعة 20 نوفمبر، على شارع الشيخ زايد، ووسط أبرز معالم دبي، وذلك ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة 2020».

وقال سموه: «التحدي الجديد، ينسجم مع رؤيتنا لتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية.. والهدف ليس المنافسة، ولكن تحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة». وفي إطار الفعاليات الرياضية كذلك، ينطلق مساء اليوم، أول سباقات مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «طيران الإمارات»، والذي يتضمن 6 أشواط، بمشاركة 56 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأمسية، 555 ألف درهم. ويقام السباق وسط إجراءات احترازية عالية.

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