«ميدان» يفتتح موسمه اليوم برعاية «طيران الإمارات»

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم أول سباقات مضمار «ميدان» العالمي برعاية «طيران الإمارات» والذي يتضمن 6 أشواط بمشاركة 56 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأمسية 555 ألف درهم.

ويقام السباق وسط ظروف استثنائية، إذ تم اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، والتي تلزم الجميع بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى غياب الجماهير عن المدرجات، واقتصاره على المعنيين والمشاركين ووسائل الإعلام فقط.

الشوط الرئيسي

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 1400 متر برعاية «طيران الإمارات» والبالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم بمشاركة 7 خيول أبرزها «كوماندينج» لناصر عسكر، «سبيد شانس» لـ«إمبريام للسباقات»، «المداير» و«سند ليبا» لـ«إتش وبي»، «ليك كوزواي» لجون والتر مورايس، «سبيريت أوف لايت» لسيد حشيش، «ريو أنجي» لحامد رادان.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1900 متر برعاية «الإمارات للعطلات» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم مشاركة 9 خيول أبرزها «زوبراداست» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «تورنو سوبيتو» لمحمد خليفة البسطي، «بدوينز بوي» لـ«أبوظبي ريسنج»، «صن كوزين» لحمدان المنصوري.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية «المغامرات العربية» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم 6 خيول أبرزها «جراند دبي» لعلي راشد الرايحي، «نمر» لـ«أبوظبي ريسنج»، «برينس أوف بارما» لعائلة بارما، «شمران» لـ«نقابة فينكس للسيدات».

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «الإمارات سكاي واردز» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم مشاركة 12 خيلاً أبرزها «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «الفلك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «دينجرس ثوت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، «تابرناس» لعبد الله سعيد بن حزيم، «جالسبرج» و«مزيد» لفريق «البيت متوحد».

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر برعاية «الإمارات للشحن الجوي» والبالغ قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم 11 خيلاً أبرزها «المرعب» و«ميادين» و«تفاخر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «واي اوف ويزدوم» لسيد حشيش، «تريبال كويست» لحمدان سلطان علي السبوسي، «سبيدي موف» لـ«تتش جولد للسباقات» وشين إيونج، «كينفر إيدج» لـ«إسطبلات الرشيد».

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس والختامي للأمسية لمسافة 2000 متر برعاية «emirates.com» والبالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم 11 خيلاً أبرزها «ميلشوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «سيكريت تريد» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، «ستريكر» و«فيرناس» لأحمد غليطة المهيري، «تريدس مان» لـ«الإمارات للسباقات الترفيهية».

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