أنس جابـر: «تنس دبي» بدايـة طريقي إلى «top 20»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكدت اللاعبة التونسية أنس جابر أن بطولة سوق دبي الحرة للتنس بداية الطريق لتحقيق هدفها بالدخول ضمن أفضل 20 لاعبة في العالم «top 20» قبل نهاية العام الجاري بعدما قفزت إلى التصنيف 45 بفضل تألقها اللافت في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس عندما بلغت ربع النهائي محققة إنجازا تاريخيا للتنس العربي.

وقالت اللاعبة التونسية: أنا سعيدة بالعودة مجددا إلى دبي، ومتفائلة بتحقيق نتائج جيدة، لطالما كانت هذه البطولة فأل خير بالنسبة لي، لدي ذكريات جميلة هنا، وهي من البطولات القريبة من قلبي وأجد فيها دعما جماهيريا كبيرا، شكرا للجنة المنظمة على بطاقة الدعوة في النسخة 20 من عام 2020 وأتمنى أن يكون رقم 20 رقم الحظ هذا العام وأصل إلى التصنيف 20.

وتستهل أنس جابر، الممثلة الوحيدة للتنس العربي، مشاركتها في النسخة 20 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات اليوم، بمواجهة صعبة أمام الأمريكية أليسون ريسكي المصنفة 18 لحساب الدور الأول، وسبق أن التقت اللاعبتان مرة وحيدة في بطولة ميامي عام 2018، وانتهت لصالح اللاعبة الأمريكية بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-1، وهو ما يعني أن اللقاء سيكون ثأريا للنجمة التونسية.

ونجحت أنس جابر في تخطي الدور الأول العام الماضي بتغلبها على الكرواتية دونا فيكيتش قبل أن تودع المنافسات في الدور الثاني عندما انسحبت بسبب إصابة في الكتف أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، وكانت حينها متأخرة بنتيجة (6-7) و(0-4).

صعوبة

وشددت أنس جابر على صعوبة المباراة التي تنتظرها اليوم أمام الأمريكية اليسون معربة في الوقت نفسه عن تفاؤلها بقدرتها على تحقيق الفوز في ظل الحالة الجيدة التي تمر بها معنويا بعد نتائجها الرائعة في أستراليا وبدنيا نظرا للاستعدادات الطيبة التي قامت بها قبل انطلاق الموسم الجديد، وقالت: مواجهة أي لاعبة من المصنفات الأوائل على العالم أمر وارد جدا في بطولة مثل دبي التي تشهد مشاركة 12 لاعبة مصنفة تحت العشرين، وبالتالي أنا جاهزة للعب ضد أليسون أو غيرها من اللاعبات الكبيرات، لقد سبق أن التقينا في بطولة ميامي العام قبل الماضي، وهذه المرة أتمنى أن تكون الأمور مختلفة ويحالفني الحظ لتحقيق نتيجة أفضل، طموحي الوصول إلى دور متقدم في البطولة وآمل أن أجد المساندة من مختلف الجماهير العربية وليس التونسية فقط.

فخر

وعن إنجازها التاريخي في أستراليا، أوضحت أنس جابر أن بلوغها ربع نهائي في بطولة كبرى مثل أستراليا المفتوحة مصدر فخر لها وللمرأة العربية، وأن هذا الإنجاز تحقق بفضل تضحيات كبيرة وجهود سنوات، وأضافت: سأواصل العمل بثبات لتحقيق إنجازات أفضل في المستقبل، سيكون إنجاز أستراليا حافزا إضافيا وهو مصدر إلهام، ولكنني لن أتوقف عنده، أمامي مشوار طويل وطموحاتي أكبر من ذلك.

وبدأت أنس جابر مسيرتها الرياضية في سن مبكرة عندما كان عمرها 4 سنوات، إذ كانت والدتها -لاعبة التنس الهاوية في أواخر تسعينيات القرن الماضي- تصطحبها إلى الملعب لتحضر التدريبات وكانت تقوم بمهمة «جمع الكرات» حتى ازداد ولعها باللعبة، وفي السادسة من عمرها بدأت ممارسة اللعبة ضمن نادي التنس في مدينة حمام سوسة بتونس.

5 مواجهات

وتقام اليوم 5 مواجهات لحساب الدور الأول، حيث تنطلق المنافسات الساعة الثانية بعد الظهر بمباراة قوية على الملعب الرئيسي للبطولة تجمع الأمريكية أماندا أنيزيموفا مع التشيكية ستريكوفا، تليها مباراة الأمريكية أليسون ريسكي المصنفة 18 مع اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة 45، وتنطلق الساعة السابعة مساء مباراة غاربين موغوروزا المصنفة 16 عالمياً مع المخضرمة البلجيكية كيم كلايسترز المتوجة بأربعة ألقاب للغراند سلام بين عامي 2005 و2011 والعائدة للتنس بعد اعتزالها مرتين سابقتين، ثم تقام احتفالية لمدة 5 دقائق بمناسبة الذكرى 20 لبطولة دبي لتنس السيدات تعقبها مباراة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 17 مباراتها الأولى مع اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا المصنفة 41، فيما يحتضن الملعب رقم 2 مباراة البلجيكية اليز مرتينز المصنفة 19 مع الصينية كيانغ وانغ المصنفة 29 بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.

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